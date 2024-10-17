Книжник раскрыл секрет внезапного смога над Новосибирском

Жители Новосибирска обратили внимание на белый густой дым, простирающийся над городом и закрывший горизонт. Оказалось, что сибирский мегаполис окутал смог, образовавшийся в результате выбросов выхлопных газов и других загрязняющих веществ. Причины появления небесного тумана объяснил новосибирский эксперт-эколог.

— Одной из причин накопления загрязняющих веществ в атмосфере является неблагоприятные метеорологические условия. Например, отсутствие ветра и низкая вертикальная перемешиваемость воздуха приводит к тому, что загрязнённый воздух застаивается над городом. Когда нет ветра и вертикальной перемешиваемости, загрязняющие вещества скапливаются в приземных слоях, создавая так называемый смог, — пояснил в разговоре с Om1 Новосибирск заместитель исполнительного директора компании «Арктика сити» Евгений Книжник.

По мнению эксперта, основной причиной загрязнения воздуха в Новосибирске является автотранспорт. На транспорт приходится около 80% всех выбросов в атмосферу.

Евгений Книжник считает, что для улучшения экологической ситуации в сибирской столице необходимо развивать дорожную сеть, а также метрополитен.

Ранее редакция сообщала о том, что с 14 по 18 октября в Новосибирске введён режим чёрного неба. В Новосибирске объявлен режим неблагоприятных метеоусловий, который будет действовать с вечера понедельника по пятницу. В этот период в воздухе могут накапливаться вредные примеси. В этот период ожидается повышенное содержание вредных примесей в атмосферном воздухе.