Хилокскому микрорайону достался лучший в Новосибирской области участковый

Жители Хилокского микрорайона ликуют от того, что им достался лучший в регионе участковый. По результатам онлайн-голосования в конкурсе МВД России «Народный участковый» это почётное звание получил капитан полиции из отдела участковых уполномоченных и ПДН Ленинского отдела Владимир Артамонов.

— В связи с чем уррра, товарищи!! А с недавних пор Владимир Юрьевич ещё и официально наш участковый. А это значит у Хилокского Гетто лучший участковый по Новосибирску и Новосибирской области, — радуются местные жители.

В ГУ МВД подтвердили информацию о победителе регионального этапа конкурса.

— Артамонов Владимир Юрьевич будет представлять Новосибирскую область на заключительном, федеральном этапе конкурса, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, жители Хилокского района уже более четырёх лет борются за порядок и чистоту в микрорайоне. Причиной хаоса на Хилке они считают мигрантов, а также бездействие властей и правоохранителей.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы пожаловались на многокилометровые пробки при выезде с Хилокского микрорайона. По словам водителей, причина скованности движения кроется в местном базаре, считающимся самым крупным плодово-овощным рынком Сибири.