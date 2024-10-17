Хилокскому микрорайону достался лучший в Новосибирской области участковый

Жители Хилокского микрорайона ликуют от того, что им достался лучший в регионе участковый. По результатам онлайн-голосования в конкурсе МВД России «Народный участковый» это почётное звание получил капитан полиции из отдела участковых уполномоченных и ПДН Ленинского отдела Владимир Артамонов.
— В связи с чем уррра, товарищи!! А с недавних пор Владимир Юрьевич ещё и официально наш участковый. А это значит у Хилокского Гетто лучший участковый по Новосибирску и Новосибирской области, — радуются местные жители.
В ГУ МВД подтвердили информацию о победителе регионального этапа конкурса.
— Артамонов Владимир Юрьевич будет представлять Новосибирскую область на заключительном, федеральном этапе конкурса, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, жители Хилокского района уже более четырёх лет борются за порядок и чистоту в микрорайоне. Причиной хаоса на Хилке они считают мигрантов, а также бездействие властей и правоохранителей.
Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы пожаловались на многокилометровые пробки при выезде с Хилокского микрорайона. По словам водителей, причина скованности движения кроется в местном базаре, считающимся самым крупным плодово-овощным рынком Сибири.
Источник фото: сайт ГУ МВД по НСО
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