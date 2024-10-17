Нелегальный хостел для иностранцев закрыт на Хилокском жилмассиве Новосибирска

Прокуратура добилась закрытия нелегального хостела для иностранных граждан на Хилокском жилмассиве.

Хостел был обнаружен в ходе проверки исполнения миграционного законодательства.

— Установлено, что 59-летний житель региона организовал в своем жилом доме, расположенном на территории СНТ «Украина», хостел для иностранных граждан, в котором на момент проверки пребывало более 50 иностранцев, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Собственник помещения оказывал гостиничные услуги, не имея на это соответствующих разрешений и в нарушение жилищного и градостроительного законодательства. Кроме того, на объекте были допущены серьёзные нарушения требований пожарной безопасности.

По иску прокурора суд вынес решение о запрете собственнику использовать жилое помещение не по назначению, а именно в качестве хостела.

Исполнение решения держится на контроле.

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