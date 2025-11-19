Во всех книжных магазинах Новосибирска срочно изъяли один роман Стивена Кинга

В новосибирских книжных магазинах исчезла одна из самых известных книг американского писателя Стивена Кинга — роман «Оно». Infopro54 выяснил, что книги не были раскуплены, магазины убрали их в один день по предписанию.

Книги Стивена Кинга выходят в России большими тиражам, и в сетевых магазинах под произведения «короля ужасов» отведены, как правило, целые стеллажи. Роман «Оно» на протяжении многих лет издавался и переиздавался. Еще несколько недель назад магазины размещали книгу на самых видных местах, согласно правилам приоритетной выкладки. Потому что рассчитывали на рост спроса в связи с выходом очередного фильма по мотивам этого романа. Но несколько дней назад книгу сняли с продажи.

— Это произошло 15 ноября. Уже в конце рабочего дня. Я сама в тот день работала и лично убирала книги с полок. Начальник сказал, что есть распоряжение убрать роман Кинга, продаваться он не будет. Это не решение какого-то одного издательства, а именно общее решение по конкретному произведению. Его выпускали разные издательства. Мы убрали всё. С того момента несколько читателей спрашивали эту книгу, мы отвечаем, что временно она снята с продажи. Причину нам не сказали. Похоже, дело в одном из видов «запрещенки», — сказала в беседе с журналистом Infopro54 сотрудник торгового зала одного из новосибирских книжных магазинов.

В официальных онлайн-магазинах данный роман тоже снят с продажи. Эти действия участников книжного рынка наблюдатели связывают с законом о запрете пропаганды ЛГБТ* в интернете, СМИ, аудиовизуальных сервисах, кино и рекламе. Он был принят в декабре 2022 года. В ноябре 2023 года Верховный суд запретил в России деятельность «международного общественного движения ЛГБТ*», признав его экстремистским. В феврале 2024 году СМИ опубликовали список из 252 книг, которые якобы могут быть изъяты в рамках указанных законов и запретов. Роман «Оно» в перечне был. Еще там были произведения Федора Достоевского, Оскара Уайльда, Марселя Пруста, Стефана Цвейга, Харуки Мураками и других писателей. Вскоре после публикаций Ассоциация компаний интернет-торговли и Александр Хинштейн фактически опровергли существование данного «черного списка», объяснив, что он был «рабочим документом АКИТ» в 2022 году, когда отрасль еще не до конца понимала принципов работы в условиях новых запретов.

Добавим, что из упомянутого списка в настоящее время изъят из продажи только один роман Стивена Кинга. Два других его произведения, которые в перечне были, продаются свободно. Классическая литература, изъятие которой также обсуждали, остается на полках магазинов и библиотек.

На момент подготовки материала в распоряжении редакции не было официальных ответов издательств и книготорговых компаний о причинах, по которым из продажи решено изъять роман Стивена Кинга. Как только такой комментарий будет получен, материал будет дополнен.

*«Международное общественное движения ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России.

