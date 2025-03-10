Кофейня, представленная в Новосибирске, попала в рейтинг доверия и заметности

Самый высокий индекс доверия покупателей в России продемонстрировала сеть кофеен «Шоколадница» (75%), на втором месте оказалась «Кофемания» (66%), с показателем 62% Coffee Like замкнула тройку лидеров. В рейтинге заметности сетей, то есть доли покупателей, знакомых с брендом, расстановка сил идентичная. Об этом рассказали аналитики исследовательской компании «РОМИР».

В ходе исследования специалисты выявили незначительный, но устойчивый рост показателей большинства представленных сетей. Так, в рейтинге индекса заметности «Шоколадница» прибавила два пункта по сравнению с прошлым годом, достигнув 62%. «Кофемания» добрала один пункт (37%), а Coffee Like сразу три пункта, набрав 30%.

— Рост индекса заметности говорит об эффективности маркетинговых решений многих сетей. Рынок кофеен развивается динамично и создает новые возможности для брендов, — добавляют аналитики.

Напомним, сеть кофеен «Шоколадница» ушла из Новосибирска в конце 2023 года. Начиная с 2007 года в городе было запущено 4 филиала этого бренда, в аэропорту Толмачево, в ТРЦ «Аура», в ТРЦ «Галерея» и ТРЦ «Сибирский Молл». Основным владельцем сети является бизнесмен Александр Колобов. В 2014 году «Шоколадница» купила федеральную сеть «Кофе Хауз» и сейчас этот бренд широко представлен в столице Сибири. По данным 2ГИС в черте города работает 26 филиалов этой сети.

«Кофемания» в Новосибирске не представлена, а Coffee Like, по данным 2ГИС, работает в двух локациях. Год назад в Новосибирске было восемь заведений Coffee Like.

В целом в Новосибирске на данный момент работает около 500 кофеен и их филиалов. За полгода их количество выросло почти на 50 точек.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске в марте резко вырастут цены на кофе и это может сократить количество клиентов кофеен.