В списке клиентов банного концессионера в Новосибирске не нашли льготников

При проверке соблюдения условий банной концессии комиссия департамента предпринимательства мэрии Новосибирска выявила нарушения. В частности, в бане №23 на Вересаева и №25 на 25 лет Октября комиссии не удалось проверить исполнение концессионером обязательства по предоставлению не менее двух дней в неделю на помывку льготной категории граждан по тарифу, установленному мэрией (141 рублей/час). Кроме прайс-листа компания не предоставила документов, подтверждающих предоставление услуг этой категории горожан.

При этом задолженность по уплате концессионером концессионной/арендной платы в бюджет отсутствует, говорится в заключении комиссии.

Напомним, концессионное соглашение с ООО «Объединение 24-В» мэрия города подписала в октябре 2018 года. Компания взяла в концессию две бани, расположенные на ул. Вересаева, 2б и 25 лет Октября, 19. По условиям соглашения концессионер получил муниципальные бани на 35 лет при условии, что проведет в них ремонт, установит новое оборудование и решит технические проблемы. Инвестиции в реконструкцию со стороны концессионера должны были составить 60 млн рублей, а составили 70 млн рублей. Также компания должна предоставлять услуги льготной категории граждан по специальному тарифу.

Напомним, осенью 2024 года департамент инвестиций провел выездную проверку ООО «Объединение 24-Г» в части соблюдения условий еще одного концессионного соглашения. Речь идет о банях №9 и №1, расположенных по адресам Переездная, 63 и Клубная, 37. В ходе проверки было выявлено что здания, в которых находятся бани, разваливаются.

Ранее редакция сообщала о том, что в отношении экс-главы департамента по инвестициям Виталия Витухина было возбуждено третье уголовное дело — по банной концессии.