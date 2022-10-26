Рекламодателям

В МИД РФ считают, что Москву могут обвинить в использовании «грязной бомбы» в Украине

  • 26/10/2022, 15:33
Автор:
Грязная бомба
Опасения подтвердились после заявления, сделанного представителем США на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН. Он обвинил Россию в подготовке провокации с «грязной бомбой» с целью применения тактического оружия.

Представитель американской делегации Брюс Тернер на заседании Первого комитета ГА ООН заявил, что Россия намеренно дезинформирует мировое сообщество о том, что Киев планирует применить «грязную бомбу», чтобы получить предлог для применения тактического оружия массового поражения в Украине, передает РИА «Новости».

По словам замглавы делегации русских дипломатов Константина Воронцова, у Москвы имеется «самая достоверная информация» о планах Украины обвинить Россию в использовании оружия массового поражения, а США своим заявлением только подтвердила ранее возникшее опасение относительно того, что будет разыгран сценарий, когда после провокации киевского режима именно Россия будет обвинена в применении оружия массового поражения со всеми вытекающими последствиями.

— Мы здесь и сейчас предупреждаем все мировое сообщество, как бы не хотели это скрыть Киев и его западные кураторы, о готовящейся провокации, – высказался Воронцов.

Напомним, первое упоминание запрещенного оружия, которое изготавливает Киев, появилось 23 октября в официальном Telegram-канале Минобороны России. После этого в ведомстве заявили, что в готовность приведены силы и средства на случай, если худшие опасения оправдаются.

«Грязная бомба» — это самый простой вид радиологического оружия, который состоит из радиоактивных изотопов и заряда обычного взрывчатого вещества. Когда такая бомба взрывается, серьезный ущерб наносит не сам взрыв, а радиоактивные вещества, которые в результате взрыва распыляются на большой территории.

Фото с сайта правительства РФ

781

Рубрики : Политика

Регионы: Россия

Теги : спецоперация в Украине политика МИД РФ грязная бомба


Спецоперация на Украине

В МИД РФ считают, что Москву могут обвинить в использовании «грязной бомбы» в Украине
26/10/22 15:33
Mercedes-Benz уходит из России
26/10/22 13:41
Мобилизованные смогут досрочно отказаться от ОСАГО
26/10/22 12:15
мэр наукограда Кольцово Николай Красников

Кольцово претендует на федеральную комплексную поддержку

Действующих субвенций наукоградам хватает лишь на «подкрасить губы».
Читать статью >>
зона для фотоохоты на Байкале

На Байкале появилась первая в России зона для фотоохоты

На площадку смогут приезжать фотографы, чтобы снимать животных, и туристы, которые хотят понаблюдать за диким миром.
Читать статью >>
помощь мобилизованным

В Новосибирске будут наращивать помощь мобилизованным

Соответствующие предложения уже готовятся в бюджет следующего года.
Читать статью >>
бизнес

«Сибэлектротерм»: как удалось сохранить потенциал площадки

Как сообщал Infopro54, в конце ноября состоится открытый аукцион по продаже промышленного актива и земли ОАО «Сибэлектротерм».
Читать статью >>

Актуальный разговор

Никита Калинин, юрист ЮП «Курсив»

Что делать, если ваш бизнес попадает под снос по комплексному развитию территории?

Эта тема в Новосибирске приобретает все большую актуальность.
Все материалы
Лента новостей

В Новосибирской области готовятся объединить Пенсионный фонд и Фонд социального страхования

26/10/2022, 18:07

Кольцово претендует на федеральную комплексную поддержку

26/10/2022, 16:47

На Байкале появилась первая в России зона для фотоохоты

26/10/2022, 14:31

В Новосибирске возведут 27-этажные дома

26/10/2022, 14:05
Популярное

В России выявили два новых штамма коронавируса

26/10/2022, 17:46

Гороскоп здоровья на ноябрь 2022 года

26/10/2022, 13:44

В следующем году в России изменятся правила дорожного движения

26/10/2022, 13:10

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

ВТБ фиксирует снижение средней суммы ипотеки россиян

26/10/2022, 15:31

ВТБ запустил собственный сервис трансграничных переводов по номеру телефона

26/10/2022, 12:32

База аренды недвижимости в Домклик в Сибири превысила 8 тысяч объектов

26/10/2022, 09:37

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Октябрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска