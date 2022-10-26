В МИД РФ считают, что Москву могут обвинить в использовании «грязной бомбы» в Украине

Представитель американской делегации Брюс Тернер на заседании Первого комитета ГА ООН заявил, что Россия намеренно дезинформирует мировое сообщество о том, что Киев планирует применить «грязную бомбу», чтобы получить предлог для применения тактического оружия массового поражения в Украине, передает РИА «Новости».

По словам замглавы делегации русских дипломатов Константина Воронцова, у Москвы имеется «самая достоверная информация» о планах Украины обвинить Россию в использовании оружия массового поражения, а США своим заявлением только подтвердила ранее возникшее опасение относительно того, что будет разыгран сценарий, когда после провокации киевского режима именно Россия будет обвинена в применении оружия массового поражения со всеми вытекающими последствиями.

— Мы здесь и сейчас предупреждаем все мировое сообщество, как бы не хотели это скрыть Киев и его западные кураторы, о готовящейся провокации, – высказался Воронцов.

Напомним, первое упоминание запрещенного оружия, которое изготавливает Киев, появилось 23 октября в официальном Telegram-канале Минобороны России. После этого в ведомстве заявили, что в готовность приведены силы и средства на случай, если худшие опасения оправдаются.

«Грязная бомба» — это самый простой вид радиологического оружия, который состоит из радиоактивных изотопов и заряда обычного взрывчатого вещества. Когда такая бомба взрывается, серьезный ущерб наносит не сам взрыв, а радиоактивные вещества, которые в результате взрыва распыляются на большой территории.