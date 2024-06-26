Власти приступят к восстановлению асфальта в одном из микрорайонов Новосибирска

В ближайшее время городские власти начнут работы по восстановлению асфальтового покрытия в микрорайоне «Родники».

— Ситуация под особым контролем, — говорится в сообщении мэрии Новосибирска.

В администрации объяснили, что причиной проблемы на улице Мясниковой в микрорайоне «Родники» стало то, что асфальтобетонное покрытие уложили на бетонные плиты.

Из-за этого на покрытии появились дефекты, которые усугубились во время сильного дождя. Вода устремилась к кольцу в «Родниках» и разрушила асфальт, который уже не был сплошным.

— Мы уже восстановили проезд во временной схеме, и водители не испытывают трудностей при проезде данного места. Сегодня этот вопрос вынесен на заседание комиссии ЧС для того, чтобы ввести режим повышенной готовности, — отметил Иосиф Кодалаев, начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительно комплекса мэрии Новосибирска.

Помимо участка, где есть разрушения, работы будут проводиться и на соседних участках дороги. На них также выявлены дефекты, поэтому есть вероятность, что при сильном дожде ситуация может повториться.

Ранее редакция сообщала о том, что фото последствий тропического ливня поделились жители Новосибирска.