Пассажиры оказались запертыми на борту самолета S7, прилетевшего из Новосибирска

Пассажиры рейса 5019 авиакомпании S7 после прибытия вечером 12 марта из Новосибирска в Екатеринбург не смогли покинуть борт из-за блокировки выхода.

Как рассказал в соцсетях один из путешественников, выход должен был осуществляться через телетрап, но дверь не поддалась экипажу.

— Высадка пассажиров проводилась через заднюю дверь с использованием самоходного трапа. Воздушное судно у нас было Embraer E-170 RA-02868. Судя по табло, обратно в Новосибирск рейс улетел без задержек», — поделился подробностями подписчик паблика «АСТ-54» в ВКонтакте.

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