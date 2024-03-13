Пассажиры оказались запертыми на борту самолета S7, прилетевшего из Новосибирска

Пассажиры рейса 5019 авиакомпании S7 после прибытия вечером 12 марта из Новосибирска в Екатеринбург не смогли покинуть борт из-за блокировки выхода.
Как рассказал в соцсетях один из путешественников, выход должен был осуществляться через телетрап, но дверь не поддалась экипажу.
— Высадка пассажиров проводилась через заднюю дверь с использованием самоходного трапа. Воздушное судно у нас было Embraer E-170 RA-02868. Судя по табло, обратно в Новосибирск рейс улетел без задержек», — поделился подробностями подписчик паблика «АСТ-54» в ВКонтакте.
Ранее редакция сообщала о том, что рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил экстренную посадку из-за потерявшего сознание пассажира из Омска. Врачи диагностировали 23-летнему сибиряку менингит.
Фото: АСТ-54 в ВКонтакте.
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