Количество мест в «Сибирь-Арене» увеличат в преддверии Матча звёзд КХЛ

Один из значимых спортивных объектов Новосибирска собираются расширить в преддверии Матча звёзд КХЛ. Заполняемость «Сибирь-Арены» увеличат с нынешних 10 500 до 12 000 мест.

Министр физической культуры и спорта области Сергей Ахапов отметил, что в этом году ледовый дворец стал местом проведения множества культурных и спортивных событий. Арена уже сегодня собирает рекордные зрительские аудитории и она запросто превращается в концертную площадку, вмещающую до 12-13 тысяч зрителей.

— Это всё в рамках нашей новой ледовой арены можно делать безболезненно для тренировок основной команды и наших юниоров «Сибирские снайперы». Поэтому арена на 100% сегодня востребована и максимально эффективно используется, — подчеркнул Ахапов в разговоре с Сиб.фм.

Напомним, ранее в Минспорта Новосибирской области заявляли о планах по созданию центра единоборств, который будет размещён в одной локации рядом с «Сибирь-Ареной».

— Земельный участок определён. Мы ведём проработку техзадания и в 2025 году будем выходить на проектирование. Надеюсь, что в 2026 году сможем начать строительство объекта, — сообщил глава ведомства Сергей Ахапов.

По его словам, на основной арене центра единоборств будет около трёх тысяч зрительских мест.

Ранее редакция сообщала о том, что с 13 по 17 февраля на площадке «Сибирь-Арены» новосибирская хоккейная команда сыграет с тольяттинской «Ладой», магнитогорским «Металлургом» и екатеринбургским «Автомобилистом».