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Стоимость новых поездов метро в Новосибирска отличается на 500 млн рублей

  • 14/12/2024, 18:33
Автор: Юлия Данилова
Стоимость новых поездов метро в Новосибирска отличается на 500 млн рублей
Редакция Infopro54 поинтересовалась в департаменте транспорта мэрии города с чем это связано

Минувшей осенью в Новосибирске прошли трое торгов на поставку пяти новых пятисоставных поездов метрополитена. На двух торгах победитель — АО «Метровагонмаш» — заявил о готовности поставить два состава по цене 863 млн рублей каждый. В цену входит стоимость двух головных моторных, двух промежуточных моторных и одного прицепного немоторного вагонов.

Три пятивагонных состава поставит АО «Сбербанк Лизинг». Компания разместит заказ на производство поездов через ООО «ТМХ Городской транспорт». По этому контракту каждый из трех составов обойдется бюджету города в 1,36 млрд рублей.

Редакция Infopro54 поинтересовалась у мэрии Новосибирска, в чем отличия вагонов, которые будут заказываться у разных компаний и почему их стоимость отличается на 37%. Если бы город закупил те же три состава не у «Сбербанк Лизинг», а у «Метровагонмаш», то новосибирское метро могло бы получить не три пятивагонных состава, а четыре с хорошие перспективой покупки пятого. То есть в метрополитен могли бы выйти 7 новых пятисоставных вагонов. Напомним, из-за сэкономленных на торгах 300 млн рублей город в ноябре решил объявить новые.

— Закупаемые вагоны технически идентичны. Разница в цене обусловлена формой закупки, а именно, возмездным договором коммерческой аренды (лизинг), — пояснили в ответ на запрос редакции в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.

Новые вагоны разработаны АО «Метровагонмаш» специально для Новосибирска. Поставщиком выступит ООО «ТМХ Городской транспорт». Обе компании входят в группу «Трансмашхолдинг». Вагоны подрядчики поставят в город в течение 2025 – 2026 годов.

Напомним, на годовой пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников отмечал, что область отказывается от невыгодных для бюджета концессий и ГЧП. В частности, рассматривается вопрос о целесообразности продолжения строительства при нынешней ключевой ставке в формате ГЧП поликлиник на левом берегу, которые возводятся с привлечением коммерческих кредитов.

Ранее редакция сообщала о том, что с 23 декабря в городе сразу на 5 рублей повышаются цены на проезд в общественном транспорте. Теперь поездка будет стоить 40 рублей. В кулуарах представители власти объясняют это решение необходимостью рассчитываться за приобретенные в лизинг троллейбусы и поезда метро. 

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области.

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Рубрики : Власть Бизнес Транспорт

Регионы: Новосибирск

Теги : общественный транспорт Метро Новосибирска


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