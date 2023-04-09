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«Мы мало рекламируем возможности нашей медицины»

Олег Иванинский, депутат Госдумы РФ, экс-министр здравоохранения и экс-главврач онкодиспансера Новосибирской области ― о лечебном потенциале региона, его идеальном соседстве и необходимости развития медицинской инфраструктуры:
  • 09/04/2023, 15:56
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Олег Иванинский, депутат Госдумы РФ, экс-министр здравоохранения и экс-главврач онкодиспансера Новосибирской областиЯ специально прилетел в Новосибирск на международный форум Health Travel Siberian Forum по развитию медицинского туризма, который проходит в рамках V Сибирского туристического форума.

Почему мы говорим о развитии именно медицинского туризма в Новосибирске? Потому что у нас выстроена не только лечебная база, но и вся фундаментальная наука в лице СО РАН, множества научных институтов, медицинских учреждений третьего уровня, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, таких как клиника им. Мешалкина, НИИТО, МНТК «Микрохирургия глаза». Как сказал один из спикеров форума, медицинский туризм это не только лечение, но и отдых. Сибирь, включая Новосибирск, в этом плане уникальный регион. У нас прекрасная природа, развиваются здравницы и курорты. При всем при этом Новосибирск идеальный транспортный хаб: совсем рядом граница с Казахстаном, а аэропорт ежедневно принимает рейсы из Узбекистана, Таджикистана и дальнего зарубежья.

Однако есть проблема: мы мало рекламируем свои возможности. А ведь медицинский туризм это не только инвестиции в региональное здравоохранение, но и в сопутствующую инфраструктуру, местный бизнес.

При этом для нас, государственников, важно сохранить баланс. Все мы понимаем, что здоровье нации куется не в высокотехнологичных медцентрах, а в первичном звене: роддоме, поликлинике, ФАПе. Наряду с развитием медицинского туризма мы должны продолжать строить медицинские объекты в районах, готовить кадры. Хочу подчеркнуть, что оказание медуслуг в рамках туризма должно оказываться не за счет местных жителей, напротив, инвестиции от данного вида бизнеса пойдут на развитие медицинской инфраструктуры, которой будут пользоваться и новосибирские пациенты.

 

Ранее редакция сообщала о том, что частные клиники Новосибирска объединились в медицинский кластер для экспорта медуслуг. 

Фото из соцсети эксперта ВКонтакте

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : медицинский туризм


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