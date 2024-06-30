Подросток на питбайке протаранил Кио Рио в Новосибирске

Авария с участием двухколесного транспортного средства и иномарки произошла в Первомайском районе города 29 июня.

― Мальчик двигался на питбайке и на нерегулируемом перекрестке совершил столкновение с автомобилем Кио Рио, которым управлял 34-летний мужчина, ― прокомментировали в ГАИ региона.

В результате столкновения пострадал подросток. Он был доставлен в лечебное учреждение. На месте ДТП работал экипаж ДПС, сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее редакция рассказывала, что депутат Александр Аксененко настаивает на повышении ответственности владельцев спортинвентаря, которыми чаще всего являются подростки.