Количество вакансий в сельском хозяйстве региона выросло на 30%

— В сельском хозяйстве наступает горячий период. Аграрии всех регионов проводят большую подготовительную работу, чтобы посевная кампания прошла успешно. Мы видим положительную динамику по активности работодателей: на платформе количество аграрных вакансий выросло на треть. Соискатели не отстают, интерес к таким предложениям увеличился на четверть по сравнению с прошлым годом, — отмечает Артём Кумпель, управляющий директор Авито Работы.

В январе-марте 2022 года количество вакансий в группе профессий «Производство, сырье, сельское хозяйство» в Новосибирске увеличилось на 48%.

С точки зрения конкретных профессий, организации из агропромышленного комплекса нуждаются в водителях различных рабочих машин. Например, по данным платформы, количество вакансий машиниста выросло вдвое (+93%), тракториста — в 1,7 раза (+75%). Высокая потребность также в инженерах (+46%) и агрономах (+42%).

Медианная зарплата для отрасли по всей стране составляет 40 000 рублей. В Новосибирске — также 40000 рублей, её размер увеличился на 14% по сравнению с прошлым годом. На большие суммы по России могут претендовать машинисты (50 000 рублей), трактористы (47 500 рублей) и агрономы (40 000 рублей).

Соискатели также стали чаще интересоваться вакансиями в аграрно-промышленном секторе. Так, годовая динамика в Новосибирске составляет 66%. А наибольшая активность по стране распределилась между вакансиями садовника, тракториста и машиниста: по данным платформы Авито, годовой рост интереса составляет 59%, 39% и 29%, соответственно.

Напомним, дефицит кадров в сфере АПК региона обострился весной 2020 года. Из-за пандемии границы оказались закрыты и в область не приехали мигранты из Средней Азии, которые ранее активно работали в отрасли во время посевной и уборочной кампаний. По мере падения курса рубля, по отношению к мировой валюте, трудовые мигранты теряли интерес к поиску работы в России. Сейчас на этот фактор накладывается внешнеполитическая обстановка.