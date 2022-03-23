Японский Sharp временно прекращает отправку своей продукции в Россию

Японский производитель техники Sharp приостанавливает отправку своей продукции в Россию из-за ситуации вокруг Украины, о чем сообщается на сайте компании.

В заявлении компании отмечается, что Sharp намерена продолжать «наблюдать за нынешней ситуацией и на основании этого принимать разумные меры».

22 марта о приостановке оформления новых заказов на свою продукцию и услуги в России объявила японская электротехническая корпорация NEC.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.