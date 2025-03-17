Количество заявок по дачной амнистии в Новосибирской области выросло в три раза

В Новосибирской области за 19 лет действия закона о «дачной амнистии» зарегистрировано более 237 тысяч прав граждан. Об этом рассказали в Управлении Росреестра региона.

— С начала 2025 года наблюдается увеличение активности жителей области по оформлению земельных участков: в текущем году зарегистрированы 692 участка в упрощенном порядке, что в 3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, — отметили в Росреестре.

Напомним, что до 1 марта 2031 года собственники земельных участков для ведения садоводства, личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства, крестьянского (фермерского) хозяйства могут оформить в упрощенном порядке жилые и садовые дома, а также вспомогательные или хозяйственные постройки (например, гаражи, бани, сараи).

Для постановки на государственный кадастровый учет и государственной регистрации прав необходимо предъявить технический план, который готовит кадастровый инженер.

Добавим, что для оформления прав на построенные объекты недвижимости границы земельного участка должны быть уточнены. Для этого необходим провести межевание участка кадастровым инженером.

Ранее редакция сообщала о том, что с 1 марта земельные участки, включая дачи, огороды и земли под жилищное строительство, могут быть изъяты за ненадлежащее использование. В Росреестре даже составили список признаков, которые укажут на то, что земля не используется. При этом критерии признания участка неиспользуемым зависят от его категории.