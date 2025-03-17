В 2024 году Новосибирская область достигла максимума по привлечению инвестиций

В 2024 году объем инвестиций в основной капитал Новосибирской области составил более 590 млрд рублей вместо прогнозных 410,8 млрд рублей. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал составил 137,3% по отношению к 2023 году.

— По объему инвестиций в основной капитал среди регионов Сибирского федерального округа Новосибирская область улучшила свою позицию и заняла третье место, — констатировал министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

Он добавил, что на регион приходится 15,1% всех инвестиций Сибирского федерального округа.

Стоит отметить, что в 2024 году на Совете по инвестициям под руководством губернатора Андрея Травникова одобрены 19 проектов общей стоимостью 23 млрд рублей, на комиссии по проведению конкурса инвестиционных проектов рассмотрены 39 проектов (объем инвестиций более 130 млрд рублей).

Притоку инвесторов обеспечивают, в том числе, формы господдержки, которые оказываются инвесторам. Среди них: льготы по налогу на прибыль организаций, инвестиционный налоговый вычет и другие. В 2024 году объем господдержки оценочно составил более 600 млн рублей.

Напомним, по инициативе правительства Новосибирской области, в регионе создана особая экономическая зона «Новосибирск». Одним из первых иностранных резидентов этой зоны может стать китайская логистическая компания.

Ранее редакция сообщала, что спортивно-оздоровительный проект за 800 млн появится рядом с Барышево. На площадке инвестор также планирует разместить термальный комплекс.