Колледж информационных технологий IThub открылся в Новосибирске

В Новосибирске открылся колледж информационных технологий IThub. Он будет действовать на базе НГУЭУ и уже в 2024-25 учебном году примет более 100 студентов.

В колледже будут готовить IT-специалистов по по образовательным программам «Информационные системы и программирование» и «Разработка игр». Обучение будет проходить по методологии бизнес-ориентированного обучения и уже со второго курса студенты начнут карьеру в IT-отрасли.

— Со второго курса студенты работают внутри колледжа или с его партнёрами, — поясняет директор по стратегическому развитию IThub college Кристина Граль. — У нас много коллабораций с различными институтами, колледжами, школами, где наши студенты также преподают в различных IT-направлениях.

Она добавила, что на третьем курсе студенты смогут работать в индустрии.

В НГУЭУ рассказали, что студенты колледжа получат два диплома государственного образца — специального профессионального образования по выбранному направлению и дополнительного профобразования по выбранной бизнес-роли.

По данным Минцифры Новосибирской области, в регионе не хватает порядка 2,5 тысяч IT-специалистов. При этом, большое предложение наблюдается со стороны младшего персонала, так называемых «джуниоров» и дефицит специалистов среднего и высокого уровня профессионализма.

Средняя зарплата студентов-разработчиков web и мультимедийных приложений — 75 тыс руб., программистов — 100 тыс руб., специалистов по информационным системам — 120 тыс руб.

Ранее редакция сообщала, что зарплатные ожидания новосибирцев выросли на 20%. Соискатели рассчитывают на среднюю заработную плату в 60 тысяч рублей.