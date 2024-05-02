«Раньше здесь была конюшня»: в Новосибирске детский сад уходит под землю

В Новосибирске на территории детского сада, где гуляют малыши, обрушился грунт. ЧП произошло в детсаде № 27 «Росинка» в Первомайском районе города несколько дней назад. Родители забили тревогу и подняли вопрос безопасности детей на собрании.

— Было озвучено, что на месте нашего садика раньше был детский дом, еще раньше — конюшня. Я говорю, засыпать просто в этом случае не получится, нужна бы проверка старого плана места застройки, эксплуатации, Нужны проверки администрацией, геодезистами. Не дай бог обрушится во время прогулки на другой территории, — рассказала Infopro54 Мария, мама одного из малышей.

По словам собеседницы, в день, когда обрушился грунт на детской площадке, аналогичная ситуация произошла и на парковке, которая находится по соседству. Однако ее засыпали на следующий же день. А яма на территории детского учреждения продолжает зиять уже более 2-х недель.

— Там ямища метра 3 глубиной, ничем не огорожена. Заведующая говорит, что не хватает финансирования. Детей на прогулку не водят, так как, например, в группе, куда ходит мой ребенок, 38 человек. За всеми уследить невозможно. Не дай бог, туда кто-нибудь из них провалится, — опасается сибирячка.

Женщина поделилась подозрениями, что проблема с «подземельями» возникла «не вчера». Родители часто поднимают вопрос на тему прогулок.

— В этом садике не выводят детей на прогулки. Ни старших, ни младших. Ни зимой, ни летом. Администрация детского сада объясняют это тем, что маленькие сам и одеваться не умеют. Вопрос: что не так со старшими? Почему их не выводят? Ответ: морозы, дожди, снег, нет финансирования, дворник —инвалид, не справляется, — рассказывает Мария.

Родители готовы помочь учреждению: чистить территорию садика зимой, покрасить и отремонтировать песочницы. Рядом проживающие предложили на постоянной основе помогать со сборами детей на прогулки и переодевать после.

— Администрация района в курсе всех этих проблем в нашем детском саду, но вопрос годами не решается, — высказалась собеседница.

ЧП в «Росинке» просочилось в СМИ, после чего инцидентом заинтересовались правоохранительные органы. Прокуратура начала проверку.

— В ходе проверки будет дана оценка работе контролирующих органов и руководства образовательного учреждения по обеспечению безопасного пребывания детей в детском саду, — рассказала старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дарья Манилова.

Ранее редакция сообщала о том, что при строительстве детского сада в Тогучинском районе подрядчики присвоили 38 миллионов рублей. На четверых причастных возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».