Коллекцию киндер-бегемотиков за 2,5 тысячи продает жительница Новосибирска

На продажу выставлены игрушки из «Киндер-сюрприза» 1999 года выпуска в Новосибирске. Игрушки из серии «Свадьба бегемотов».

За 14 экземпляров хозяин коллекции просит 2500 рублей. Вместе с игрушками коллекционер отдаст вкладыш с изображением всех героев серии.

— 14шт в серии + оригинальный вкладыш, — говорится в сообщении на сайте.

Исходя из фотографий, в собрании несколько бегемотов в различных нарядах, пингвины, другие игрушки и праздничный тортик на подставке.

Ранее редакция сообщала о том, что более 190 советских календариков продают в Новосибирске.