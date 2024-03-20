Коллекцию киндер-бегемотиков за 2,5 тысячи продает жительница Новосибирска

На продажу выставлены игрушки из «Киндер-сюрприза» 1999 года выпуска в Новосибирске. Игрушки из серии «Свадьба бегемотов».
За 14 экземпляров хозяин коллекции просит 2500 рублей. Вместе с игрушками коллекционер отдаст вкладыш с изображением всех героев серии.
— 14шт в серии + оригинальный вкладыш, — говорится в сообщении на сайте.
Исходя из фотографий, в собрании несколько бегемотов в различных нарядах, пингвины, другие игрушки и праздничный тортик на подставке.
Ранее редакция сообщала о том, что более 190 советских календариков продают в Новосибирске.
Фото с сайта Авито
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