В Новосибирской области без газа могут остаться более 16 тысяч абонентов

В Новосибирской области более 16 тысяч абонентов не имеют договоров на техническое обслуживание внутридомового/внутриквартирного газового оборудования. Об этом сообщила пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск». В компании предупредили, что по требованию законодательства таких абонентов поставщик может отрезать от газоснабжения, даже если они своевременно вносят оплату за газ.

— Возобновление подачи газа будет возможно только после заключения договора на техническое обслуживание и оплаты расходов на отключение и подключение, — пояснил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» Игорь Домаренко.

В компании напомнили, что с весны 2023 года правом на обслуживание газового оборудования в жилых помещениях наделены газораспределительные организации, осуществляющие транспортировку газа к данным помещениям. Иные специализированные организации утратили право на проведение таких работ. Эти меры приняты для повышения безопасности при использовании газового оборудования и сетей.

Напомним, в городах России в последнее время участились случаи выхода из строя газового оборудования. В ряде случаев это приводит к серьезным разрушениям домов и гибели людей. В Новосибирске в результате взрыва газа и обрушения части дома на улице Линейной в феврале 2022 года в Новосибирске погибли 15 человек. В июне 2023 года власти приняли решение о сносе дома.

Мэрия Новосибирска ранее сообщал, что в Новосибирске зарегистрировано 322 многоквартирных дома, которые подключены к групповым установкам сжиженного газа. Чиновники муниципалитета поясняли, что в Новосибирске с 2018 года на природный газ переведено всего 13 домов, и предлагали включить работы по переводу домов с жидкого на природный газ либо электричество в программу капремонта. В сентябре 2023 МинЖКХ сообщил, что мэрии Новосибирска предложен первый перечень из 86 многоквартирных домов, которые переведут с сжиженного на более безопасный природный газ.

Ранее редакция рассказывала о том, что мужчина пострадал при взрыве газа на 19 этаже в Новосибирске.