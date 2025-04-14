Резидент территории опережающего развития в Линево готовится к запуску

Компания АО «ЭЛСИ Логистик», которая два года назад стала резидентом территории опережающего развития в Линево, летом планирует запустить проект. Об этом рассказал врио генерального директора Корпорации развития Новосибирской области Вячеслав Радионов.

— Компания зашла на площадку два года назад. Первоначально инвестор планировал вложить в проект 70 млн рублей, но затем пересмотрел мощности и увеличил объем инвестиций до 300 млн рублей. Сроки сдачи объекта были немного сдвинуты — с весны на лето 2025 года, — пояснил Радионов.

Проект ГК «ЭЛСИ» презентовала на инвестсовете Новосибирской области в сентябре 2023 года. Отмечалось, что в ТОСЭР Линево компания планирует создать транспортно-логистический комплекс.

— Цель проекта — создать в ТОСЭР «Линево» на площади 3,6 га предприятие, которое будет оказывать услуги по ответхранению, погрузке и разгрузке продукции, комплектации заказов как для наших заказчиков (около 60%), так и для других предприятий, — говорил финансовый директор АО «ЭЛСИ-Логистика» Иван Жидов.

В 2025 году также планировал завершить строительство первой очереди предприятия ООО «Галант». Компания создает производство инструментов и оборудования, применяемых в медицинских целях, а также косметических средств (310 млн руб). В пресс-службе корпорации редакции уточнили, что проект скорее всего стартует в 2026 году.

В этом году к реализации проекта в ТОСЭР Линево также планирует приступить ООО «СИББИОРЕСУРС», которое осенью 2024 года презентовало на инвестсовете цех по производству кормов для аквакультуры. В год инвестор планирует выпускать около 2 тысяч тонн продукции. Из них 50% стартовые корма для форели, 35% — для лосося, 10% — для осетровых и 5% — для сиговых. Начать строительство цеха планируется во второй половине 2025 года. Запуск завода намечен на конец 2026 года.

— В целом в 2024 году мы фиксировали всплеск интереса к площадкам в Линево, —констатировал Радионов.

О каких интересантах идет речь он не уточнил. Стоит отметить, что сейчас нового собственника ищет работающее предприятие — ООО «Линевский домостроительный комбинат». Инвестор также сможет претендовать на резидентство в ТОСЭР.

Напомним, ТОСЭР «Линево» была создана в 2018 году. На сегодняшний день на площадке работает 4 резидента. Помимо уже названных, это производственная компания МКЦ «Линево», которая реализует проект по созданию производства удобрений (150 млн рублей). На сегодняшний день реализован 1 этап проекта — производство органо-минеральных удобрений. Получены необходимые сертификаты, первые образцы продукции направлены потенциальным партнерам, достигнуты предварительные договоренности о поставках. Компания также планирует запустить производство белково-витаминного минерального концентрата (2 этап) и микрокристаллической целлюлозы Е-460 (3 этап).

Ранее редакция сообщала о том, что Южный ПЛП под Новосибирском готовит вторую очередь для приема резидентов.