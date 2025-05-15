Новосибирских предпринимателей, перешедших на НДС, не будут штрафовать

Таким образом правительство решило поддержать предпринимателей на УСН, впервые ставших плательщиками НДС, дав им возможность в неспешном режиме провести перенастройку бухгалтерских учетных программ, а также изучить порядок заполнения декларации. Условие только одно – это должна быть первая декларация по новой системе налогообложения за любой из кварталов 2025 года. Воспользоваться послаблением дважды не получится.

Напомним, с 2025 года вступили в силу изменения в НК РФ в отношении налогоплательщиков, применяющих УСН. По новым нормам, лимит по выручке с прошлогодних 265,8 млн вырос до 450 млн рублей, а порог по остаточной стоимости основных средств — со 150 млн до 200 млн рублей. Благодаря этому у многих бизнесменов появилась возможность использовать этот спецрежим без дробления бизнеса.

При этом предпринимателям, выручка которых за 2024 год год или с 1 января 2025 года превысила 60 млн рублей, пришлось перейти на НДС. И этот переход на новую систему налогообложения для многих представителей бизнеса стал довольно болезненным. Об этом говорит управляющая бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов, координатор «Центра антикризисной поддержки предпринимателей» Новосибирского областного отделения «Опора России» Наталья Пинигина.

— Предприниматели, ранее отчитывавшиеся по упрощенной системе налогообложения, долгое время, а то и вовсе, с этим не сталкивались. Поэтому у них могут возникать и ошибки, и определенные сбои по срокам. Переход на новую систему и без того был для них довольно болезненным, так как возросла материальная нагрузка. Некоторым пришлось нанимать дополнительного сотрудника, который разбирается в данной системе налогообложения, а ему тоже надо платить зарплату. Так что данная правительственная мера вполне своевременна и разумна, — комментирует эксперт.

Ранее редакция сообщала о том, что с 1 марта 2025 года вступил в силу масштабный пакет поправок и дополнений в Трудовой Кодекс РФ. С этого времени усилился контроль за выплатой зарплат и за выполнением трудовых договоров, а также регламентированы отгулы и наставничество.