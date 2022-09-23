Компании МСБ могут получить до 10 млн рублей в кредит без залога

Половину суммы можно не обеспечивать при предоставлении в залог недвижимости на оставшиеся 50%.

Сумма кредита составляет от 500 тысяч до 20 млн рублей. При этом до 10 млн рублей (не более 50% от суммы кредита) клиент может получить без залога, еще 50% – под залог жилой или коммерческой недвижимости. В качестве обеспечения принимаются квартира/дом, офисные помещения, торговые помещения площадью не более 1 тыс. кв. м, помещения/здания под клинику, салон, типографию с хорошим техническим состоянием, ремонтом, отделкой фасада.

Кредит «Ликвидная недвижимость» выдается на инвестиции, пополнение оборотных средств и рефинансирование ссудной задолженности в стороннем банке. Срок – до 5 лет. Форма кредитования может быть любой: кредит, кредитная линия с лимитом выдачи или кредитная линия с лимитом задолженности. Возможна отсрочка погашения основного долга до 6 месяцев. Оформить кредит может юридическое лицо или ИП со средней годовой выручкой до 2 млрд рублей.

Подать заявку на кредит можно на сайте или в ОНЛАЙН-офисе. Банк принимает решение за 1 день. Уточнить условия программы и получить консультацию вы можете по телефону 8-800-3333-555, у персонального менеджера и у специалистов в офисах Банка «Левобережный».

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