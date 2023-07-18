Кредит для МСБ без залога до 20 млн рублей

Кредит выдается на любые цели, связанные с развитием бизнеса: пополнение оборотных средств, инвестиции, рефинансирование кредитов сторонних банков.

Это совместная программа банка и Фонда развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области. Предложение доступно под поручительство фонда. Для получения кредита достаточно 50 % от суммы кредита в виде поручительства фонда. Остальная часть — без залога.

Клиент может выбрать любую форму выдачи: кредит или кредитная линия.

Для оформления необходим минимальный пакет документов. Подписание происходит в электронном виде, без посещения банка и Гарантийного фонда.

Подать заявку можно на сайте или позвонив по номеру 8-800-3333-555.