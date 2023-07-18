Кредит для МСБ без залога до 20 млн рублей

Кредит выдается на любые цели, связанные с развитием бизнеса: пополнение оборотных средств, инвестиции, рефинансирование кредитов сторонних банков.
Это совместная программа банка и Фонда развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области. Предложение доступно под поручительство фонда. Для получения кредита достаточно 50 % от суммы кредита в виде поручительства фонда. Остальная часть — без залога.
Клиент может выбрать любую форму выдачи: кредит или кредитная линия.
Для оформления необходим минимальный пакет документов. Подписание происходит в электронном виде, без посещения банка и Гарантийного фонда.
Подать заявку можно на сайте или позвонив по номеру 8-800-3333-555.
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Фото: freepik.com — freepik
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