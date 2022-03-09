Компании в России не смогут использовать американское ПО для защиты от кибератак

Эксперты говорят, что американскому ПО можно найти отечественные аналоги, однако они менее эффективны в борьбе со злоумышленниками, которые блокируют сайты. Отказ от использования Arbor объясняется отзывом лицензии. Специалисты поясняют, что уровень защиты будет снижаться синхронно с появлением новых видов кибератак. Согласно сведениям российской газеты «Коммерсантъ», операторы связи уже получили предупреждение от специалистов ФГУП «Главный радиочастотный центр».

Стоит отметить, что Arbor принадлежит компании Netscout. Это разработчик программного обеспечения, который производит оборудование для отражения DDоS-атак, а также продаёт доступ к облачному сервису Arbor Cloud, ПО для безопасности и мониторинга работы сети.