Компания депутата Заксобрания получит участок рядом с Инюшенским бором

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рекомендовал мэру Новосибирска Максиму Кудрявцеву предоставить компании ООО «СТРОЙКОМ. Специализированный застройщик» земельный участок на улице Жернакова рядом с Инюшенским бором площадью 15734 кв. м для реализации масштабного инвестиционного проекта (МИП).

Застройщик должен построить на участке многоквартирные дома площадью не менее 17 585,85 кв. м. Из них не менее 440 кв. м компания должна передать обманутым дольщикам. Кроме того, девелопер должен внести не менее 72,4 млн рублей на завершение многоквартирного дома, который определит мэрия Новосибирска. Реализовать проект компания должна до 2034 года. Квартиры должны быть переданы дольщикам до 4 квартала 2024 года.

По данным Seldon.Basis, ООО «СТРОЙКОМ. Специализированный застройщик» создано в 2013 году. Выручка компании в 2023 году составила 18.3 млн рублей (-91%), чистый убыток – 5,69 млн руб (-106%). Собственником компании является депутат Заксобрания, владелец ГК «Первый строительный фонд» Майис Мамедов.

По данным Минстроя Новосибирской области, за период с 2010 по 1 июля 2024 года в Новосибирской области восстановлены права порядка 20 тысяч семей, вложивших денежные средства в строительство 208 домов. В январе 2022 года насчитывалось 124 проблемных объекта, на июль 2024 их осталось только восемь, из них 6 — жилые дома, с общим количеством граждан 1302. До конца года планируется сдача ещё трёх долгостроев Новосибирска: домов №11 и №13 Закаменского микрорайона и высотки по ул. От реализации МИПов на завершение строительства проблемных объектов направлено не менее 3,5 млрд рублей, что позволило восстановить права 3261 семьи в 18 проблемных объектах.

До конца года планируется сдача ещё трёх долгостроев Новосибирска: домов №11 и №13 Закаменского микрорайона и высотки по ул. Вилюйская, 5. А к концу следующего — будет сдан долгострой по Дуси Ковальчук 378/1, д.2, отмечали в министерстве.

Ранее редакция сообщала о том, что компания новосибирских депутатов получила землю под жилье в Ленинском районе. Еще один депутат-застройщик получил участок под МИП в Новосибирском районе.