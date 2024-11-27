Компания экс-силовика из Новосибирска отказалась от кредитного рейтинга

«Эксперт РА» отозвал оценку новосибирской компании ООО «Чистая Планета» на уровне В+ со «стабильным» прогнозом. Об этом говорится в сообщении рейтингового агентства.

— Мы понимаем, что рейтинг —важный критерий оценки надёжности эмитента для инвестиционного сообщества. К сожалению, сегодня у компании нет возможности поддерживать его. Мы столкнулись со снижением финансовых показателей на фоне перехода покупателей с офлайн-площадок на маркетплейсы и онлайн-доставку, — цитирует финансового директора эмитента Константина Макиенко финансовый консультант компании ООО «Юнисервис капитал». — Отказ от сторонней оценки — это не попытка скрыть проблемы компании, мы, напротив, стараемся решить возникшие сложности и адаптироваться к новой реальности.

По его словам, «Чистая Планета» ведет работу по заключению контрактов с региональными и федеральными сетями, расширению присутствия продукции за счёт выхода на онлайн-площадки и работы с региональными дистрибьюторами для адаптации компании к текущей ситуации на рынке и повышения объёма продаж.

Напомниим, в ноябре стало известно, что на фоне перехода всё большего числа потребителей на маркетплейсы и различного рода доставки «Чистая Планета» зафиксировала снижение выручки на 17,1% по итогам 6 месяцев 2024 года — до 103,6 млн рублей.

В октябре 2023 года «Чистая планета» разместила на бирже дебютный выпуск облигаций в размере 100 млн рублей. Весь объем — 100 млн руб. — был выкуплен инвесторами за один день, всего состоялось 1 037 сделок.

По данным Seldon.Basis, директором компании является Екатерина Дектярникова. 48% компании принадлежит Вячеславу Александровичу Певневу, 22% — Екатерине Дектярниковой, по 10% — Игорю Гайдуку, Наталье Зельковой и Наталии Филатовой. Уставный капитал компании — 35 тыс рублей. По итогам первого полугодия 2024 года число точек сети «Чистая Планета» составило 216. Из них: 16 — собственные магазины компании, 6 открыты в рамках коллаборации с торговой сетью «Ашан» и 194 — франшиза. За год офлан-сеть выросла на 10 точек.

До 2018 года полный тезка ключевого акционера компании был заместитель начальника полиции (по оперативной работе) ГУ МВД России по Новосибирской области. В 2020 году в СМИ была вброшена информация якобы о похищении у отставного полковника 130 млн рублей, которые лежали в ячейке в одном из банков Новосибирска.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2023 году выручка «Чистой Планеты» снизилась на 13% в связи с тем, что в прошлом году она начала платить НДС.