В Новосибирске ликвидируют пожар в двухэтажном здании

На улице Автогенная в Октябрьском районе Новосибирска горит кровля пристройки к двухэтажному частному дому.
— Из дома сотрудники МЧС России эвакуировали пропановый баллон объемом 90 литров. Информация о пострадавших не поступала, — говорится в сообщении ГУ МЧС по Новосибирской области.
На месте происшествия создан штаб по тушению пожара. В работе принимают участие 42 пожарных и 12 единиц техники МЧС России.
По данным спасателей, огонь стремительно распространяется на мансарду.
Предварительно известно, что дом нежилой, использовался как автомойка, СТО и склад.
Напомним, что за неделю, с 18 по 24 ноября, в городе произошло 73 пожара в Новосибирской области. Благодаря самоотверженным действиям пожарных, шесть человек были спасены, однако два человека погибли. Также пять человек получили травмы в результате пожаров.
Ранее реакция сообщала о том, что в Барнауле горит склад с баками из-под горючего и автомобильными шинами.
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