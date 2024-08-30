Аллею памяти погибших воинов СВО открыли на кладбище в Новосибирске

В Новосибирске на Чемском кладбище появилась Аллея памяти воинов, погибших в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-центре городской администрации.

Как сообщила мэрия города, аллея представляет собой дорожку, вымощенную светлой плиткой, по бокам которой расположены лавочки и зелёный бордюр.

Памятным растением является туя.

— Мы выбрали туи, потому что они красивые, хорошо приживаются и имеют миниатюрную корневую систему. Они не разрушат здесь ничего. 13 туй символизируют каждого бойца, — рассказала Елена Устьянцева, мама дважды награжденного орденом Мужества снайпера Алексея Устьянцева.

В городской администрации также сообщили, что благоустройство памятных территорий проводится на всех кладбищах Новосибирска.

Ранее редакция сообщала о том, что мэрия хочет сделать с захоронениями «Вагнера» в Новосибирске.