Долги по аренде земли в Новосибирске снизились на 700 млн рублей

В ходе осуществления муниципального земельного контроля в 2024 году департаментом имущества было проведено порядка 1900 контрольных надзорных мероприятий и обследований. В отношении использования муниципального имущества проведено 94 проверки, вынесено 35 требований об устранении выбранных нарушений. Об этом на заседании комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения горсовета сообщила исполняющая обязанности первого заместителя мэра города Новосибирска Лариса Уткина.

По ее словам, в течение 2024 года задолженность по арендной плате за землю снизилась на 688 миллионов рублей и составила 2,3 млрд Снижение относительно 2023 года составило 23%.

— Поступление в бюджет города по результатам проведения претензионной исковой работы составили 417 млн рублей. Работа по снижению задолженности по арендной плате за землю будет продолжена в текущем году, —добавила Уткина.

Напомним, на 1 января 2024 года задолженность по оплате аренды за землю в Новосибирске составляла 2 млрд 994 млн рублей. Поступления в бюджет города от претензионно-исковой работы за 2023 год составили почти 500 млн рублей.

В августе 2024 мэрия Новосибирска опубликовала список должников по платежам за аренду земельных участков. Всего в этом списке было 119 компаний. Среди должников не только застройщики, но госкомпании, а также промышленные предприятия и прочие арендаторы земельных участков. Задолженность свыше 100 млн рублей была у четырех компаний: ООО «ДИСКУС-строй», ООО НСК «Авантаж», ОАО НПО «Сибсельмаш» и ООО «АВАНГАРДСТРОЙ». Три последние компании находятся в стадии банкротства. «ДИСКУС-строй» также пытался подать на самобанкротство, но суд отказался принимать заявление компании. Стоит отметить, что в 2023-2024 годах ГК «Дискус» активно регистрирует и вводит в эксплуатацию дома, которые ранее стояли недооформленные.

До 2021 года долг частных компаний по аренде земли перед муниципалитетом долго держался на уровне 4 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что мэрия Новосибирска через суд освобождает помещение умершего ресторатора. Собственник настаивает, чтобы арендатор восстановил первоначальную планировку объекта.