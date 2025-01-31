Температурные качели ожидают новосибирцев в выходные дни

Конец января запомнился новосибирцам резкими перепадами температур. Такие качели ожидают горожан и в ближайшие выходные. Температура начала падать уже днем 31 января, а в ночь на 1 февраля столбик термометра опустится до -22С. Но похолодание продлится недолго.

1 февраля, в субботу, в Новосибирске будет преимущественно без осадков. Температура в городе ночью опустится до -16…-18С, в пригороде до -22С. Днем синоптики обещают -14…-16С. Ветер будет слабый, едва уловимый, 2–7 м/с.

В воскресенье, 2 февраля, новосибирцев вновь ожидает потепление. Осадков синоптики не обещают. Ночью столбик термометра еще продержится на отметке -21С, но уже днем воздух прогреется до -10С. Порывы ветра при этом не превысят 2–7 м/с.

Температурные качели негативно сказываются на здоровье людей, так как вызывают стресс терморегуляционной системы организма. Это может привести к сбоям в работе иммунной системы, что делает человека более уязвимым к инфекциям. Также, при резком похолодании происходит сужение сосудов, а затем, при потеплении, их расширение.

Стоит отметить, что 2 февраля православная церковь вспоминает житие преподобного Евфимия Великого, а наши предки в этот день пытались предугадать погоду на весну. Так, по народным приметам, если в этот день метет метель, то ветер будет валить с ног и на Масленицу. Солнце в полдень обещает раннюю весну и дождливое лето, а пасмурная погода — весенние заморозки. Верили наши предки и в то, что сны в это день следует толковать с точностью наоборот, а если довелось потерять рукавичку, то следует ждать финансовых проблем.

Ранее температура в Новосибирске превысила климатическую норму почти на двадцать градусов.