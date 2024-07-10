Вместо исторических перил ставят дешевую копию на Октябрьском мосту в Новосибирске

На Октябрьском мосту в Новосибирске в рамках реконструкции продолжают устанавливать новое ограждение. Жители сибирской столицы заметили, что новые элементы выглядят как дешевая пластиковая фальшивка, лишь слегка напоминающая благородное чугунное литье.

В департаменте транспорта мэрии объяснили, что за 80 лет оригинальное ограждение подверглось коррозии, а стойки и художественные элементы покрылись трещинами. В связи с этим реконструировать исторические конструкции было невозможно. В департаменте отметили, что новые перила — временные.

— Для сохранения исторического облика моста проектом предусмотрена установка полностью идентичного историческому перильного ограждения с использованием чугунных сплавов. Заказ на изготовление новых конструкций ограждения размещен на том же заводе, изготовившем в 50-е годы прошлого столетия элементы исторического ограждения, с использованием оригинальных чертежей и лекал, — пояснили Atas.Info в ведомстве.

О сроках замены подделки на чугунное ограждение в департаменте умолчали.

В ведомстве отметили, что оригинальные элементы являются имуществом МКУ «Гормост». По мере выполнения демонтажных работ они передаются подрядными организациями учреждению на хранение.

О дальнейшей судьбе демонтированного чугунного ограждения в городской администрации так же предпочли скрыть.

Ранее в мэрии заявляли о том, что Октябрьский мост отремонтирован на почти на 50%. Основные работы по реконструкции сооружения мэрия планирует завершить в теплое время года. К концу октября мост полностью должен быть открыт для движения транспорта.