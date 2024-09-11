Парусный катамаран перевернулся на Обском море в Новосибирске

В Новосибирске на Обском море перевернулось парусное судно
Согласно информации спасателей МАСС, на борту находились два человека: 45 и 44 лет.
На место происшествия был направлен экипаж спасателей АСО «Приморский». Они извлекли мужчин из воды и доставили их вместе с судном в расположение отряда. Там спасатели оказали пострадавшим необходимую помощь, в том числе обогрели их. От медицинской помощи мужчины отказались.
Сотрудники МАСС напоминают всем, кто планирует выход на воду, о важности учёта силы ветра и состояния волн. Не подвергайте свою жизнь неоправданному риску.
Ранее редакция сообщала о том, что спасатели вытащили из воды девушек, которые не смогли забраться на катамаран в Обском море.
Источник фото: предоставлено пресс-службой МАСС.
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