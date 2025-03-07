Компанию с лицензией на работу с недрами продают в Сибири

АО «Российский аукционный дом» готовит аукцион по продаже 100% уставного капитала томской компании ООО «СИНТЕК» (Входит в ООО «НЕФТЕГРУПП-ХОЛДИНГ»). На продажу выставлен весь бизнес компании. Главный актив — лицензии на геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы, говорится в сообщении АО «РАД». Речь идет о лицензии на пользование недрами Усть-Пуглалымского участка, расположенного в Каргасокском районе Томской области, со сроком действия до конца 2026 года.

Кроме того, «СИНТЕК» является собственником ОО «ФОРТТЕК». У этой компании есть лицензия для разведки и добычи полезных ископаемых, а также использования отходов от добычи полезных ископаемых и связанных с ней перерабатывающих производств на Северо-Мыльджинском участке недр в Каргасокском районе Томской области. Срок ее действия — до конца сентября 2041 года.

Актив продается по поручению частных собственников, подчеркивают в «Российском аукционном доме».

Алексей Лепихин, директор Новосибирского филиала АО «РАД» отмечает, что лот рассчитан на профильных инвесторов. Бизнес охватывает широкий спектр деятельности в области добычи нефти и газа, разработки карьеров, производстве нефтепродуктов и строительных работ. Начальная цена лота — 42,1 млн рублей, торги пройдут в форме голландского аукциона.

Напомним, в сентябре 2024 года государство разрешило продажу геолого-разведочных лицензий и участие частных инвесторов в региональном этапе геологоразведки. Однако, многим холдингам по-прежнему удобнее приобретать лицензии вместе с юридическим лицом, констатирует Лепихин

По данным сервиса Контур Фокус, ООО «СИНТЕК» принадлежит ООО «НЕФТЕГРУПП-ХОЛДИНГ» (95%) и Ольге Багнюк (5%). Уставный капитал — 285,6 тысяч рублей. По данным на конец 2024 года, чистый убыток компании составил 5,7 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что под Новосибирском продают нефтеперерабатывающий завод за 110 млн рублей. Продажа обусловлена плановой переквалификацией владельца в инвестиционную деятельность.