— Тенденция увеличения числа успешных женщин, занимающих высокие посты, наблюдается невооруженным глазом. Я думаю, что это связано с большим желанием представительниц женского пола достичь интересных (в первую очередь для себя) целей и обеспечить себе достойный уровень жизни. Женщины поняли, что они могут все и даже немного больше, используя свою способность задействовать все ресурсы для наилучшего результата и продолжать развиваться.

Меня восхищают многие женщины в моем окружении, в клубах и объединениях Новосибирска. Больше всего, конечно, не перестают удивлять и восхищать мои клиентки.

Секрет моего успеха состоит из многих составляющих, но основными факторами могу назвать доброжелательность, трудолюбие, любознательность, профессиональный опыт и огромное желание достичь цели!

Фото предоставлено из личного архива Р. Дзикавичюте. Фотограф: Николай Мелонов