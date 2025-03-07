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Новосибирский ниндзя обокрал восемь квартир, не разбудив хозяев

  • 07/03/2025, 17:30
Автор: Артем Рязанов
Новосибирец обчистил 8 квартир, когда хозяева спали
Вор проникал в дома через незапертые на ночь двери

В Бердске, расположенном в Новосибирской области, сотрудники правоохранительных органов задержали 34-летнего мужчину, который подозревается в серии краж. За последние два месяца он обокрал восемь квартир.

В начале 2025 года в полицию начали поступать заявления о кражах: все они происходили ночью, когда хозяева спали.

Сотрудники МВД установили личность вора. Они выяснили, как этот человек, словно ниндзя, незаметно проникал в квартиры, где находились люди. Оказалось, что он заходил в подъезды и искал незапертые двери.

— В Советском районе Новосибирска он похитил из квартиры дома по улице Полевой две сумки с документами и денежными средствами. Ущерб потерпевшему составил 35 тысяч рублей. А в Бердске злоумышленник, не найдя ничего в прихожей, зашел в комнату, где спал подросток, похитив находившийся около спящего ребенка телефон, мужчина скрылся, — рассказали в МВД по региону.

Против ночного вора было возбуждено уголовное дело. Он был заключён под стражу.

Ранее редакция сообщала о том, что таксист-армянин обманул незрячего пассажира, украв у него с карты полмиллиона. «Утечку» крупной суммы денег обнаружила приятельница мужчины-инвалида.

Источник фото: Freepik / Автор — tonodiaz

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : МВД вор


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