Новосибирский ниндзя обокрал восемь квартир, не разбудив хозяев

В Бердске, расположенном в Новосибирской области, сотрудники правоохранительных органов задержали 34-летнего мужчину, который подозревается в серии краж. За последние два месяца он обокрал восемь квартир.

В начале 2025 года в полицию начали поступать заявления о кражах: все они происходили ночью, когда хозяева спали.

Сотрудники МВД установили личность вора. Они выяснили, как этот человек, словно ниндзя, незаметно проникал в квартиры, где находились люди. Оказалось, что он заходил в подъезды и искал незапертые двери.

— В Советском районе Новосибирска он похитил из квартиры дома по улице Полевой две сумки с документами и денежными средствами. Ущерб потерпевшему составил 35 тысяч рублей. А в Бердске злоумышленник, не найдя ничего в прихожей, зашел в комнату, где спал подросток, похитив находившийся около спящего ребенка телефон, мужчина скрылся, — рассказали в МВД по региону.

Против ночного вора было возбуждено уголовное дело. Он был заключён под стражу.

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