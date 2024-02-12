В топ-10 городов-миллионников по стоимости свиданий вошел Новосибирск

Через два дня наступит Валентинов день. Все пары Новосибирска будут дарить друг другу подарки и ходить на свидания. Для того, чтобы уложиться в бюджет важно помнить, что Новосибирск вновь вошел в топ-10 городов-миллионников по стоимости свиданий. Столица Сибири занимает 8 место, позиция не изменилась с прошлого года. Первые три места занимают Москва, Санкт-Петербург и Казань.

В расчете индекса учитывались траты россиян на среднестатистическое свидание. Так, в Новосибирске на свидание уходит чуть больше 6 тысяч рублей. В прошлом году траты составляли 5 506 рублей.

— С 14 февраля прошлого года средние чеки выросли во всех категориях, но наибольший рост произошел в категории «Такси» и составил 25%, — отметили эксперты Tinkoff Data.

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