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В топ-10 городов-миллионников по стоимости свиданий вошел Новосибирск

  • 12/02/2024, 16:21
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В топ-10 городов-миллионников по стоимости свиданий вошел Новосибирск
Средняя стоимость свидания в Новосибирске составляет около 6 тысяч рублей.

Через два дня наступит Валентинов день. Все пары Новосибирска будут дарить друг другу подарки и ходить на свидания. Для того, чтобы уложиться в бюджет важно помнить, что Новосибирск вновь вошел в топ-10 городов-миллионников по стоимости свиданий. Столица Сибири занимает 8 место, позиция не изменилась с прошлого года. Первые три места занимают Москва, Санкт-Петербург и Казань.

В расчете индекса учитывались траты россиян на среднестатистическое свидание. Так, в Новосибирске на свидание уходит чуть больше 6 тысяч рублей. В прошлом году траты составляли 5 506 рублей.

— С 14 февраля прошлого года средние чеки выросли во всех категориях, но наибольший рост произошел в категории «Такси» и составил 25%, — отметили эксперты Tinkoff Data.

Ранее редакция сообщала о том, что названы самые романтичные города России.

Фото: Freepik — valeria_aksakova

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Рубрики : Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Топ городов стоимость свиданий город-миллионник


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