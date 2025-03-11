Рекламодателям

Суперсовременный автодром построят около Хилокского жилмассива в Новосибирске

  • 11/03/2025, 14:00
Автор: Артем Рязанов
Новый автодром построят в Кировском районе Новосибирска
Такого уровня площадок в городе сегодня нет

В проект планировки территории в Кировском районе, который охватывает улицы Хилокскую, Петухова, Бородина и границы города, планируется внести изменения. Соответствующее постановление опубликовано на сайте муниципалитета. В Кировке планируется построить автодром площадью 5,8 тыс. кв. м с двумя трассами и административным зданием. Место, выбранное для возведения объекта, находится недалеко от пересечения улиц Петухова и Николая Грицюка.  Инициатором проекта выступает  ООО «Новосибирский центр высшего водительского мастерства». До конца декабря компания должна предоставить проекта автодрома в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.

Директор АО «НСК-Транс» (ранее МУП «ПАТП-5» ), депутат Заксобрания Новосибирской области Валерий Ильенко пояснил редакции Infopro54, что вопрос о создании автодрома на улице Петухова около Молкомбината, продвигается давно. Разрешение на аренду площадки было выдано еще в 2015 году. Более двух лет инициаторы проекта добиваются разрешения на строительство.

— У нас в городе сейчас в принципе нет автодромов для подготовки водителей, которые соответствовали бы всем современным ГОСТам и требованиям. На этой площадке планируется создание такого автодрома с компьютеризацией, роботизацией. Такого уровня площадок в городе нет, — подчеркнул Ильенко.

Объем инвестиций в проект он оценить затруднился, отметив, что сейчас проект просчитывается. Тем не менее, инициаторы готовы приступил к созданию автодрома после получения разрешения на строительство.

Согласно постановлению правительства РФ от ноября 2024 года, автоматизированные автодромы должны быть оборудованы техническими средствами, позволяющими обеспечивать взаимодействие с транспортными средствами, используемыми для проведения экзаменов, и осуществлять в автоматизированном режиме контроль, оценку и хранение результатов выполнения кандидатами в водители каждого испытательного упражнения и экзамена в целом. Размеры автоматизированного автодрома должны обеспечивать возможность размещения на нем всех зон испытательных упражнений с учетом габаритных параметров и радиусов поворота используемых для проведения экзаменов транспортных средств, размеров предстартовой и послефинишной зон, зон выполнения испытательных упражнений и участков движения между ними, а также технологических зон для размещения диспетчерского пункта, элементов автоматизированной системы, технических средств организации дорожного движения и установок наружного освещения.

Михаил Михайлов, общественник и председатель Центра правовых инициатив потребителей первый раз услышал об этом проекте от корреспондента Infopro54.

—  Учитывая уровень вождения у наших водителей, я бы многих загнал на такие автодромы, чтобы они повысили свой уровень. Против такого проекта у меня возражений нет, — отметил Михайлов.

По данным сервиса Контур Фокус, ООО «Новосибирский центр высшего водительского мастерства» создано в 2007 году, зарегистрирована по адресу Доватора, 11. Директор и учредитель Павел Ильенко (70%), ООО «Эталон» и Елена Белокопытова — по 15%. По адресу Доватора, 11 находится АО «НСК-Транс» (ранее МУП «ПАТП-5» ).

По данным 2ГИС, в настоящее время на территории Новосибирска находится 34 автодрома, по данным Яндекс-карт — 13.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2025 году на Малыгина планируют открыть приют для животных. Полученный участок в 4 раза больше, чем планировалось изначально.

Источник фото: Freepik / Автор – senivpetro

709

Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : строительство автодром


Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Александр Лубенец, независимый эксперт и финансист, член Общественной палаты Новосибирской области, председатель НРО ООО «Российский союз налогоплательщиков»

Александр Лубенец: Рост интереса к золоту связан с дискредитацией доллара

Мы переживаем исторический момент ― слом старой финансовой системы, которую десятилетиями бережно хранили американцы
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Агроном Шубина советует самим делать грунт для рассады перцев и баклажанов
11/03/25 19:00
Общество
Путин рекомендовал присвоить ветеранам ВОВ звание почетных граждан
11/03/25 18:30
Общество
Реклама пропадет с центральных улиц Новосибирска
11/03/25 18:00
Бизнес Власть Город
Китайские авто возглавили рейтинг самых продаваемых в Новосибирской области
11/03/25 17:30
Мини-меч из саги «Ведьмак» по уникальной технологии изготовили в НГТУ
11/03/25 17:00
Образование Технологии
В новосибирском «Красном факеле» пройдут премьерные показы «Школы злословия»
11/03/25 16:36
Культура
Квоты на выбросы по «Чистому воздуху» получат не менее 10 предприятий Искитима
11/03/25 16:30
Бизнес Власть Экология
Обрушение в здании концессионной школы произошло в Новосибирске
11/03/25 16:15
Власть Общество
Объем контейнерных перевозок за семь лет удвоился в Новосибирской области
11/03/25 16:05
Власть Транспорт
Дженерики вместо лекарства выдали больным детям с муковисцидозом в Новосибирске
11/03/25 16:00
Медицина Общество
Стала известна программа празднования Дня Победы в Новосибирске
11/03/25 15:45
Власть Город Общество
Новосибирскую компанию оштрафовали за продажу товара под брендом DONOLUX
11/03/25 15:30
Бизнес Право&Порядок
Минобороны отразило самую массированную атаку ВСУ с начала года
11/03/25 15:00
Власть Право&Порядок
В лонг-лист премии Wheretoeat попали двадцать ресторанов из Новосибирска
11/03/25 14:30
Бизнес
Суперсовременный автодром построят около Хилокского жилмассива в Новосибирске
11/03/25 14:00
Бизнес
Суд обязал Минобороны восстановить здания в Военном городке Новосибирска
11/03/25 13:00
Общество Право&Порядок
«Спецавтохозяйство» объявило 10 аукционов по вывозу мусора на 580 млн рублей
11/03/25 12:30
Бизнес
Массовой раздачей мигрантам жилищных сертификатов в Сибири занялся Следком
11/03/25 11:55
Власть Общество
В Новосибирске растет доля фальсификата в натуральных прохладительных напитках
11/03/25 11:30
Бизнес Право&Порядок
Семейный бизнес по легализации мигрантов организовали в Новосибирске
11/03/25 10:45
Право&Порядок
Популярное
Более двух десятков животных незаконно отстрелили под Новосибирском в 2025 году
11/03/25 11:00
Глава Союза отцов прокомментировал избиение девочки-квадробера в Новосибирске
10/03/25 18:30
Почти 30 мигрантов воспользовались указом Путина в Новосибирске
10/03/25 14:30
Новосибирцам рассказали, как осадить наглого таксиста
10/03/25 14:00
Священник рассказал, можно ли пить безалкогольное пиво в пост
7/03/25 19:00
Новосибирский ниндзя обокрал восемь квартир, не разбудив хозяев
7/03/25 17:30
Новости компаний
Новосибирские энергетики выявляют незаконные подвесы оптики на электросетях
6/03/25 10:55
Банк Уралсиб стал партнером чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы»
6/03/25 9:05
Банк Уралсиб в Новосибирске провел волонтерскую акцию по сбору помощи животным
5/03/25 9:05
Уралсиб запустил проект по развитию молодых ИT-специалистов
3/03/25 9:05
Энергетики подключили к электросетям крупный промышленный комплекс
28/02/25 17:50
Карта «Почетный пенсионер» Уралсиба возглавила рейтинг лучших пенсионных карт
27/02/25 11:05

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×

Поиск по автору:

×
Март 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска