Суперсовременный автодром построят около Хилокского жилмассива в Новосибирске

В проект планировки территории в Кировском районе, который охватывает улицы Хилокскую, Петухова, Бородина и границы города, планируется внести изменения. Соответствующее постановление опубликовано на сайте муниципалитета. В Кировке планируется построить автодром площадью 5,8 тыс. кв. м с двумя трассами и административным зданием. Место, выбранное для возведения объекта, находится недалеко от пересечения улиц Петухова и Николая Грицюка. Инициатором проекта выступает ООО «Новосибирский центр высшего водительского мастерства». До конца декабря компания должна предоставить проекта автодрома в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.

Директор АО «НСК-Транс» (ранее МУП «ПАТП-5» ), депутат Заксобрания Новосибирской области Валерий Ильенко пояснил редакции Infopro54, что вопрос о создании автодрома на улице Петухова около Молкомбината, продвигается давно. Разрешение на аренду площадки было выдано еще в 2015 году. Более двух лет инициаторы проекта добиваются разрешения на строительство.

— У нас в городе сейчас в принципе нет автодромов для подготовки водителей, которые соответствовали бы всем современным ГОСТам и требованиям. На этой площадке планируется создание такого автодрома с компьютеризацией, роботизацией. Такого уровня площадок в городе нет, — подчеркнул Ильенко.

Объем инвестиций в проект он оценить затруднился, отметив, что сейчас проект просчитывается. Тем не менее, инициаторы готовы приступил к созданию автодрома после получения разрешения на строительство.

Согласно постановлению правительства РФ от ноября 2024 года, автоматизированные автодромы должны быть оборудованы техническими средствами, позволяющими обеспечивать взаимодействие с транспортными средствами, используемыми для проведения экзаменов, и осуществлять в автоматизированном режиме контроль, оценку и хранение результатов выполнения кандидатами в водители каждого испытательного упражнения и экзамена в целом. Размеры автоматизированного автодрома должны обеспечивать возможность размещения на нем всех зон испытательных упражнений с учетом габаритных параметров и радиусов поворота используемых для проведения экзаменов транспортных средств, размеров предстартовой и послефинишной зон, зон выполнения испытательных упражнений и участков движения между ними, а также технологических зон для размещения диспетчерского пункта, элементов автоматизированной системы, технических средств организации дорожного движения и установок наружного освещения.

Михаил Михайлов, общественник и председатель Центра правовых инициатив потребителей первый раз услышал об этом проекте от корреспондента Infopro54.

— Учитывая уровень вождения у наших водителей, я бы многих загнал на такие автодромы, чтобы они повысили свой уровень. Против такого проекта у меня возражений нет, — отметил Михайлов.

По данным сервиса Контур Фокус, ООО «Новосибирский центр высшего водительского мастерства» создано в 2007 году, зарегистрирована по адресу Доватора, 11. Директор и учредитель Павел Ильенко (70%), ООО «Эталон» и Елена Белокопытова — по 15%. По адресу Доватора, 11 находится АО «НСК-Транс» (ранее МУП «ПАТП-5» ).

По данным 2ГИС, в настоящее время на территории Новосибирска находится 34 автодрома, по данным Яндекс-карт — 13.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2025 году на Малыгина планируют открыть приют для животных. Полученный участок в 4 раза больше, чем планировалось изначально.