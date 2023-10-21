Андрея Травникова попросили отменить концерт Дианы Арбениной

Открытое обращение к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову опубликовала Сибирская правозащитная группа «Радетель». Ее представители также выступают против концерта группы «Ночные снайперы» и Дианы Арбениной, который запланирован в Новосибирске на 22 октября. Представители «Радетеля» заявляют, что это «антироссийское мероприятие» и отмечают, что министерство культуры Новосибирской области заявляет о том, что не может ничего предпринять, так как «Локомотив-Арена» принадлежит Минспорта.

— Такая практика говорит о ненормальности ситуации в проведении государственной культурной политики в Новосибирской области и об игнорировании Указа Президента Российской Федерации от 09.11.2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». И уже не первый раз. Надеемся, что это не сознательная политика части чиновников, — говорится в обращении.

Напомним, с аналогичным обращением ранее выступили представители Новосибирского регионального отделения «Культурный фронт России». Впрочем, они адресовали письмо к министрам спорта и культуры региона, общественной палате и представителям РЖД.

Между тем, судя по сообщениям профильных сайтов, билетов на концерт Арбениной уже нет в продаже. Зал «Локомотив-Арены» предусматривает размещение около 5 тысяч зрителей.

Сибирская правозащитная группа «Радетель» создана при Новосибирском Координационном Совете в защиту общественной нравственности культуры и традиционных семейных ценностей для реагирования на вызовы в правовой плоскости, отмечается в соцсетях группы. Создана в 2022 году, директор Георгий Солдатов.

Ранее редакция сообщала о том, что концерт оркестра CAGMO с композициями группы Rammstein в Новосибирске также был отменен. Этого также добивалась опубликовала Сибирская правозащитная группа «Радетель».