Концессионер банного комплекса в Новосибирске запустил лифт

Спустя семь лет с момента открытия банного комплекса «Сандуны Сибирь» на улице Каменской, мэрия Новосибирска выдала компании разрешение на ввод в эксплуатацию лифта. Лифтовой отсек и само подъёмное устройство входили в план реконструкции бывшей общественной бани № 8, который был согласован городской администрацией еще в 2022 году. Новый лифт поднимается на высоту 16 метров, в том числе на мансардный этаж, который до конца 2024 года не инвестором не эксплуатировался.

Напомним, банный комплекс открылся в Новосибирске в 2018 году на месте Городских бань №8. Реконструкцией здания занимался концессионер «Сандуны Новосибирск» (дочерняя компания московских «Сандуновских бань»). Соглашение было подписано в 2015 году. Первоначально вклад в реконструкцию должен был составить 140 млн рублей, но из-за необходимости проведения реконструкции с воссозданием исторического облика легендарных московских «Сандунов» расходы концессионера увеличились до 240 млн рублей. Как отмечали в мэрии, комплекс способен обслужить до 1000 человек в день. Общая площадь после реконструкции — около 3000 кв. м. После реконструкции комплекс остался в муниципальной собственности, но по условиям соглашения, срок действия которого продлится 35 лет, эксплуатацией имущества занимается концессионер.

В декабре прошлого года департамент инноваций Новосибирской области провел проверку соблюдения инвестором концессионного соглашения. Как отмечалось в акте комиссии, концессионер соблюдает требование о предоставлении не менее одного дня в неделю для помывки льготной категории граждан. С начала 2024 года этой льготой воспользовались более 12,7 тысяч человек.

В целом банные концессии в Новосибирске реализуются с 2011 года.

Ранее редакция рассказывала о результатах проверки комиссией мэрии еще двух концессионных бань. Комиссия обнаружила, что они разваливаются.