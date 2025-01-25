В России из-за убытков закроются 10% китайских дилерских центров, заявили в РОАД

В 2025 году в России могут быть закрыты от нескольких десятков до сотни дилерских центров китайских автомобильных брендов. Об этом заявил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин на пресс-конференции.

— В Москве мы отмечаем закрытие дилерских центров. Кто-то написал такую радикальную цифру, как 500 китайских дилерских центров закроется. Нет, мы не ожидаем такого количества. Мы видим, что несколько десятков дилерских центров, если не сотня, закроются, — рассказал Подщеколдин.

По информации ассоциации, на 1 декабря 2024 года в России насчитывалось 2754 дилерских центра китайских автомобильных брендов. Как отметил Подщеколдин, только в 2024 году было открыто около 600 новых дилерских центров. Согласно данным, представленным в презентации РОАД, в 2024 году в России было продано 962 тысячи китайских легковых и легких коммерческих автомобилей, в то время как в 2023 году этот показатель составлял 565 тысяч. Таким образом, за год продажи выросли на 70%, а доля китайских автомобилей на отечественном рынке достигла 53%. По данным 2ГИС, в Новосибирской области зарегистрированы 332 точки продажи автомобилей, в том числе четыре позиционируют себя, как дилерские центры. Ранее редакция сообщала о том, что поставки импортных машин в Новосибирскую область выросли в пятнадцать раз. Увеличилось и количество незаконных схем провоза автомобилей.