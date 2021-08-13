Осенний выпуск устройств для уборки дома от компании Redkey

Redkey предлагает простые и эффективные решения для уборки дома по приемлемым ценам, без использования излишних средств и сложных процедур. Складывающийся пылесос Redkey F10, выпущенный впервые в июне, произвел фурор во всем мире. За один месяц компания продала этих пылесосов на 10 миллионов долларов.

А недавно Redkey представила осенний выпуск устройств, предназначенных для уборки всего дома, стоимостью от 50 до 200 долларов. В их числе прибор для удаления волос с поверхностей, пылесос для влажной и сухой уборки, электрошвабра, беспроводной пылесос с расширительной насадкой, а также пылесос со шнуром.

Устройство для удаления волос домашних питомцев (примерно 4 404 руб.*)

Хорошие новости для владельцев питомцев! Вы не поверите, если мы скажем, что в этой машинке, весящей всего 455 г, есть статическая насадка-щетка, моторчик на 800 тысяч оборотов в минуту и что сила всасывания у нее 14 тысяч паскалей. Она такая маленькая и легкая, что ей можно чистить когда хотите и где хотите. Она очень просто подзаряжается через порт USB. В ней также есть приспособления для различных задач по уборке, включая чистку дивана и кровати, обивки, детской коляски и машины.

Пылесос для влажной и сухой уборки (примерно $ 14682 руб.*)

Это самая ожидаемая модель в данной категории. Щетка два-в-одном и вакуумное давление позволяют прекрасно очищать все поверхности, при этом сама щетка достаточно дорогая благодаря новизне — часто ее можно увидеть в продаже по цене более 400 долларов. Эта модель хорошо убирает трудновыводимые пятна, которые обычные пылесосы удалить не могут. Купить ее себе может большинство людей (примерно по средней цене на пылесосы). В отличие от обычных устройств для влажной и сухой уборки, конструкция данного пылесоса тонкая, цена приемлемая благодаря качественному дизайну и большим возможностям системной организации поставок.

Электрическая швабра (примерно 11 011 руб.*)

Скорость этой швабры — 250 оборотов в минуту. Это намного больше скорости большинства ее соперников — 180 оборотов в минуту. Можно не беспокоиться о чистке платформы, потому что она очищается сама при нажатии кнопки. Швабра имеет два типа платформ: для мойки и натирания полов.

Пылесос P6 (примерно 5 138 руб.*)

Данный пылесос со шнуром прекрасно выполняет глубокую чистку, для которой у беспроводных пылесосов недостаточно мощности и ограниченный срок годности аккумулятора. Мощность в 600 Ватт в два раза больше мощности большинства беспроводных пылесосов. Семиметровый шнур помогает достать до всех уголков квартиры. Может показаться, что этот пылесос менее удобен, так как мы привыкли использовать его беспроводных собратьев, но более высокая мощность, неограниченное время использования и оптимизированная маневренность позволяют производить тщательную уборку.

Пылесос с удлиняющейся трубой (примерно 11 011 руб.*)

Отлично подходит для небольших домов. Его легко хранить в ограниченном пространстве. Если говорить о силе всасывания и объеме чаши для сбора пыли, то эта модель превосходит все подобные. Цена очень демократичная.

Предлагая профессиональный дизайн, отработанные производственные процессы и высококлассную сеть поставок, Redkey обошла за последние годы всех лучших поставщиков пылесосов. Ее продукция легка в использовании. Часто вам даже не нужно читать руководство пользователя, чтобы понять, как с ее помощью вытереть пыль и удалить грязь из вашего дома.

*цены указаны по курсу доллара на 12.08.2021г.