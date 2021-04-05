Сколько еще детей должны покусать собаки на улицах, чтобы 498-ФЗ был доработан?

Вопрос об ужесточении ответственности за содержание домашних животных депутаты городского совета Новосибирска рассматривали в 2020 году, а потом в начале февраля 2021 года. Уже тогда были четко сформулированы проблемы, которые необходимо решить, чтобы нормализовать ситуацию.

— В Новосибирске нет приютов, отвечающих требованиям федерального закона №498 «Об ответственном содержании животных…», то есть необходимо проводить реконструкцию старых или строить новые, а средств на это нет.

— МКУ «Новосибирский центр по проблемам домашних животных» после стерилизации выпускает собак обратно на улицы. Это прописано в 498-ФЗ (Напомним, до 2020 года в регионе работали по безвозвратному методу отлова животных. — Ред.), но особенно сильно критикуют жители и депутаты. Чтобы этого избежать, нужно строить новые приюты, где собак можно было бы содержать пожизненно.

— Деньги, которые на программу по работе с безнадзорными животными выделяет область — 4 млн рублей на Новосибирск, не осваиваются, так как потенциальные участники торгов не соответствуют новым требованиям законодательства. Им нужно время и средства, чтобы выполнить эти условия.

— Управление ветеринарии Новосибирской области несколько раз выступало с предложениями к депутатам регионального уровня, Госдумы о необходимости введения системы учета и идентификации животных. Они так и не были рассмотрены.

— Необходимо повышение культуры содержания домашних животных, а также ответственности владельцев, так как проблема с безнадзорными животными часто порождается домашними.

В итоге на комиссии в феврале было принято решение на уровне горсовета сформировать комплекс законодательных мер в отношении регулирования ответственности хозяев животных. С этим пакетом городские депутаты планировали выйти на областных коллег.

Спустя 2 месяца те же самые вопросы вновь рассматривались на круглом столе в горсовете Новосибирска. Отметим, что за это время в городе было несколько прецедентов, когда бродячие собаки нападали на людей, в том числе детей. Об этих прецедентах неоднократно в ходе заседания говорили депутаты горсовета, подчеркивая, что проблема острая и требует срочного решения.

— 498-ФЗ вступил в силу, но на законодательном уровне ни один субъект федерации не был обеспечен достаточным количество приютов для содержания животных. На федеральном уровне не была принята программа по строительству приютов. Право организовать такой приют есть у регионов, которые впоследствии могут передать их муниципалитетам. На муниципальном уровне их создавать невозможно по законодательству, — вновь перечислила проблемы председатель комитета охраны окружающей среды мэрии Новосибирска Мария Сидорова. — Резко ужесточились требования по отлову животных, применению определенного оборудования, видеофиксации процесса отлова и т.д. В результате на отлов и содержание одного животного сейчас необходимы около 20 тысяч рублей.

По словам директора МКУ «Новосибирский центр по проблемам домашних животных» Светланы Слесаревой, центр испытывает кадровый голод, даже не смотря на увеличение зарплаты — специальность «ловцы животных» не вызывает интереса у людей. Поэтому на весь город работают всего 1-2 экипажа, которые не успевают выезжать по заявкам жителей — а их количество растет. В 2019 году в центр поступила 3061 заявка на отлов животных, в 2020-м — 2364, в 2021-м — уже 887. Для сравнения: 4 млн рублей, которые выделяет областной бюджет, хватит на отлов и содержание 200 животных.

— На уровне области необходимо принять концепцию об ответственном обращении с животными, нужно строить новые приюты, в соответствии с требованиями федерального законодательства, чтобы не было возвратного метода. Расчетная потребность в приютах только в Новосибирске — 3 учреждения по 350 голов, — заявила Мария Сидорова.

Ранее в мэрии заявляли, что городе насчитываются около 35 тысяч животных.

Начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД РФ по Новосибирску Константин Козлов также отметил, что он уже неоднократно говорил о пробеле в законодательстве, который не позволяет полиции привлекать граждан к ответственности за правонарушения, связанные с нападениями животных. В 2018 году в УМВД города было 340 таких обращений граждан, в 2019-м — 337, в 2020-м — 296, в 2021-м — 54.

— Чем это заканчивается? Из-за законодательного вакуума участковые составляют профилактическую беседу с владельцами собак, если их устанавливают. И все! — подчеркивает Константин Козлов. — Мы приходим к тому, что даже профилактика в этом случае недостаточно эффективна, так как нет правовых рычагов регулирования, возможности наложить административный штраф.

Между тем о проблеме уже говорят охотники, которые просят власти принять меры, чтобы безнадзорные собаки не рвали диких животных в лесу в районах области.

— Пока не был принят федеральный закон об ответственном обращении с животными, мы могли своими законами регулировать этот процесс и устанавливать ответственность. Как только он был принят, все ранее действовавшие штрафы отменились. Сейчас федерация обязана установить меры ответственности в Кодексе об административных правонарушениях или прописать, что это должен сделать регион. Для этого нужно выходить с инициативой на федерацию, — пояснил депутат заксобрания Новосибирской области Денис Субботин.

Его коллега Глеб Поповцев добавил, что проблему с безнадзорными животными нужно решать комплексно, так как если убрать их с улиц Новосибирска, то эту территорию быстро займут собаки из населенных пунктов, расположенных вблизи города.

По итогам круглого стола вновь было принято решение о необходимости ликвидировать правовой вакуум, мешающий реализации программы, а также детально рассмотреть предложения МКУ «Новосибирский центр по проблемам домашних животных» по строительству новых приютов, решению кадрового вопроса и т.д. Депутат горсовета Сергей Бойко также предложил перераспределить средства, направленные на рекламу и PR мэрии, на решение проблемы безнадзорных животных.

Напомним, в феврале в правительстве области заявили, что регион планирует подготовить проект типового приюта для безнадзорных животных для одноименной федеральной программы.