Павильоны и киоски на улицах Новосибирска заменяют металлические остановки

— Есть распоряжение правительства РФ, подписанное Михаилом Мишустиным, согласно которому дан вектор развития ситуации по малым торговым форматам, в том числе по нестационарным торговым объектам (НТО). Речь идет о том, что это важный сектор экономики, малый бизнес, который нужно не только сохранить, но и приложить усилия для его развития. К сожалению, сегодня мы понимаем, что вектор развития этой темы в Новосибирске не совпадает с тем, что спускается на места из федерального центра, — заявила Infopro54 вице-президент «Ассоциации малоформатной торговли», исполнительный директор Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Наталия Кошелева. Малые формы торговли стимулируют на федеральном уровне

По ее словам, две недели назад Виталий Витухин, который на тот момент работал начальником управления потребительского рынка мэрии Новосибирска, был на встрече, где она, как представитель «Ассоциации малоформатной торговли» и «ОПОРЫ РОССИИ», выступила с конкретными предложениями по урегулированию возникшей в городе ситуации с НТО. В список предложений вошли следующие:

— Введение моратория на монтаж НТО до 2024 года, проводящих оплату за фактическое размещение объекта на основании договора.

— Продление договора на размещение НТО (и договора аренды земли под НТО, в том числе с оконченным сроком действия, по которым продолжает проводится оплата) без торгов.

— Предоставление компенсационных мест предпринимателям как по договорам на размещение НТО, так и по договорам аренды земельных участков.

— Прекращение массовых и «плановых» сносов НТО.

— Отказ от концессии «Умная остановка».

— Выделение участков под строительство торговых галерей в местах высокой проходимости и т.д.

По словам Наталии Кошелевой, муниципалитет взял две недели на проработку предложений. До сих пор никаких ответов на предложения общественных организаций не поступило, между тем 25 марта завершается сбор заявок от претендентов на реализацию проекта по «Умным остановкам».

— В последнее время происходит что-то странное. За две недели, после нашей встречи с Виталием Витухиным, к нам обратилось очень большое количество предпринимателей, то есть концентрация решений, направленных на демонтаж, отказы в продлении договоров НТО, в городе существенно выросла. Вопреки федеральному законодательству, которым было разрешено автоматически пролонгировать лицензии, водительские удостоверения и договоры, в Новосибирске это не работает. У нас до сих пор не работает механизм предоставления компенсационных мест. На все вопросы в муниципалитете мы постоянно получаем один ответ: не согласны — идите в суд, — констатирует собеседник Infopro54. — Мы постоянно видим последствия странных решений. Из свежих примеров: вместо современной точки общепита на остановке метро Октябрьская, в центре города, появилась остановка, на мой взгляд, совершенно не соответствующая одной из главных улиц столицы Сибири. Если это пример того объекта, которым должны отвечать новые форматы малых архитектурных форм в Новосибирске, то я с этим в корне не согласна.

— Накануне выборов в горсовет 2020 года депутат Ренат Сулейманов отчитался на сайте партии о том, что выполнил наказ избирателей и установил на этом месте остановочный навес, который выглядит примерно как объект на метро Октябрьская. Назначен начальник отдела промышленности и предпринимательства

Еще один пример, приведенный Кошелевой, тоже с улицы Кирова — остановка рядом с театром «Глобус». На месте снесенного НТО, договор с которым был расторгнут досрочно, муниципалитет более года не устанавливал навес, лавочку и урну:

Наталия Кошелева еще раз подчеркивает, что, по консолидированному мнению предпринимателей, работающих в малых форматах торговли Новосибирска, концессия по «Умным остановкам» должна быть отменена, так как она предусматривает расторжение действующих договоров и снос объектов, закрытие нескольких тысяч рабочих мест и перераспределение рынка в пользу одного крупного инвестора.

Напомним, 11 марта Виталий Витухин был назначен начальником департамента промышленности мэрии Новосибирска.