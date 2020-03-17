Мэрия вынудила предпринимателей выйти на улицу

В ПКиО «Березовая роща» состоялся митинг предпринимателей, владеющих нестационарными торговыми объектами на остановках общественного транспорта, и их работников. В акции приняли участие около 600 человек. Об этом Infopro54 сообщили присутствующие на митинге сотрудники полиции. Поводом для протестного мероприятия стало «сворачивание» деятельности киосков, расположенных на остановках, в первую очередь, гостевых маршрутов в преддверии проведения Молодежного чемпионата по хоккею. Предпринимателям отвели срок до конца года, после этого они должны покинуть насиженные места и объекты забрать. Напомним, в середине прошлого года горсовет принял решение о предоставлении этим коммерсантам так называемых компенсационных мест, однако данное решение городской властью так и не было реализовано. Сейчас предприниматели опасаются за сохранность своего бизнеса и за то, что несколько тысяч их сотрудников окажутся без работы.

«Предприниматели не первый месяц требуют прямой встречи с мэром» — У нас есть действующие договоры аренды, платим в бюджет города, — рассказывает в комментарии InfoPro54 хозяйка нескольких киосков, реализующих продукты питания, Наталья. — А сейчас расторгают все договоры по городу. Это около десяти тысяч рабочих мест. Люди остаются без работы. Город лишается финансовых поступлений, которыми мы оплачиваем аренду. Хотим продолжать работать.

При этом, как напоминают предприниматели, многие из объектов, предполагаемых к сносу, в свое время были созданы именно из-за того, что у мэрии не было финансовой возможности организовывать и содержать остановочные пункты.

— В бизнесе малоформатной торговли я с 1998 года, — рассказывает предприниматель Андрей Трошкеев. — У меня три комплекса в Кировском и Ленинском районах. Построены с нуля. Комплексы подлежат сносу в пользу концессионера. Непродление договоров повлечет не только ликвидацию моего бизнеса, останутся без работы продавцы. Как они будут выплачивать кредиты? Как и я буду исполнять свои ипотечные обязательства, воспитывать детей? Кроме как рейдерским захватом бизнеса все происходящее не могу назвать.

— Если концессия будет реализована, мы уже знаем, кто нам предложит в аренду эти места и на каких условиях, — говорит представитель ООО «Подорожник» Наталья Орденко. — Наши предприятия станут убыточными. В нашей компании много сотрудников, которые воспитывают детей, ухаживают за пожилыми родственниками, много сотрудников предпенсионного и пенсионного возраста. Единственные кормильцы в семьях могут потерять стабильный доход. Дайте нам возможность самим сделать город привлекательным и сохранить свои рабочие места.

Коммерсанты не исключают, что им может быть предоставлена возможность вернуться на свои места, но в качестве арендаторов уже не у города, а у крупной компании-концессионера, которая, как ранее сообщалось, будет реализовывать проект «Умные остановки» на гостевых маршрутах. Напомним, что предприниматели уже озвучивали представителям мэрии готовность реализовывать такой проект самостоятельно.

Тревогу владельцев бизнеса, как уже было сказано, разделяют и их работники, тоже принявшие участие в митинге.

Торговые операторы на остановках лоббируют свои права — Мы не согласны с тем, что сносят киоски, — говорит продавец киоска, реализующего печатную продукцию, Вера Завьялова. — Уже и так много киосков убрали. Мы боремся за те, которые остались. Наш основной контингент — старшее поколение, им удобно брать газеты в павильонах рядом с остановками. Пока конкретно не озвучивали, до какого числа мы работаем. Я видела по телевизору интервью кого-то из правительства, было сказано, что до 1 января 2021 года все киоски уберут, якобы мы нарушаем облик города. Вот есть киоск на остановке. Рядом можно было бы торговать еще чем-то. Запретили все. Осталась только пресса, но и нас тоже убирают.

Попытки «полюбовно» решить с мэрией вопрос сохранения бизнеса, по словам коммерсантов, успеха не возымели.

Концессия по «умным остановкам» позволит обойти закон — рассказывает предприниматель Константин Ковеза. — Мэрия угрожает повторить это в Новосибирске. Нам сообщили, что компенсационные места предоставляться не будут. Политика мэрии противоречит национальным целям РФ, идет вразрез с задачами нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы». Необходимо создавать условия для стабильной работы и развития субъектов малого и среднего предпринимательства. Это позволит избежать болезненного передела рынка в пользу крупных игроков.

Бесполезными оказались и попытки обратиться лично к главе города.

— Мы многократно обращались к мэру с просьбой организовать личную встречу, — говорит вице-президент Ассоциации малоформатной торговли Наталия Кошелева. — Возможно, он считает, что проще снести все объекты? Возможно, он считает, что необходимо лишить бюджет города платежей от аренды, которых более 300 млн рублей? Встречи мы не дождались. Руководители профильных департаментов сказали: «Мэр устал с вами встречаться». Когда он смог устать? Нам было сказано: «Вывозите свои объекты хоть на дачу». Это смешно? Как можно смеяться над бедой новосибирцев? Наш митинг спровоцирован сотрудниками мэрии, не желающими решать вопрос конструктивно.

— Например, Калининград, — говорит она. — В 2018 году там проходил Чемпионат мира по футболу. И ни один предприниматель там не пострадал. Если объект нужно было перенести, предоставляли компенсационные места. Договоры аренды заключаются на 25 лет. Более того, там урегулирован внешний облик объектов. Там очень красивые объекты, в том числе рядом с историческими зданиями. Почему бы в нашем городе не брать лучшие практики из других регионов?

Наталия Кошелева ссылается на опыт других регионов, где уже проходили масштабные мероприятия, в том числе мирового уровня, которые тем не менее никак не помешали малому бизнесу продолжать работать и развиваться.

При этом, по словам вице-президента ассоциации, даже до предполагаемого чемпионата в Новосибирске со стороны городской власти не было порядка в урегулировании внешнего облика объектов.

— Нам говорят: «У вас было время привести объекты в соответствие», — рассказывает Кошелева. — В соответствие с чем? В одной администрации требуют, чтобы все объекты были оранжевыми, в другой — зелеными, и так далее. Где единые правила, которые существуют в других городах? Более чем за 20 лет такой документ так и не был разработан.

В конце акции протеста ее участники приняли резолюцию, в которой отразили свои требования к городскому руководству.

— Направить мэру Новосибирска требования о прекращении сноса НТО и расторжения договоров аренды, включении в схему НТО объектов, установленных до 2010 года при наличии заключенных ранее договоров аренды, разработке программы развития НТО с учетом задач по увеличению числа занятых в данном сегменте, совместной с предпринимательским сообществом программе модернизации устаревших НТО, прекращении монополизации рынка НТО, предоставлении преимущественных прав на продление договоров, предоставлении компенсационных мест, — говорится в тексте резолюции.

— Муниципалитет не планирует досрочно расторгать договоры аренды земельных участков, — говорит Витухин. — В случае предоставления участка до марта 2015 года и отсутствия возражений мэрии по использованию его арендатором договоры возобновляются на неопределенный срок в силу ст. 621 Гражданского кодекса РФ. Вопрос законности применения данной нормы ГК РФ к аренде земельных участков в настоящее время находится на рассмотрении прокуратуры, УФАС по Новосибирской области, судов. В городе 3,4 тысячи мест размещения нестационарных объектов. У нас нет планов уменьшить это количество.

В свою очередь, в мэрии заявляют, что не планируют ни с кем досрочно расторгать договоры аренды участков, а уже расторгнутый договор при ряде обстоятельств может быть возобновлен. Об этом сообщил начальник управления потребительского рынка мэрии Новосибирска Виталий Витухин.

Кроме того, по словам чиновника, вводятся дополнительные концессионные места на негостевых маршрутах, которые могут содержать желающие предприниматели.

— Планируется установить 250 остановочных павильонов, из них 159 входят в проект гостевых маршрутов, — сообщает Витухин. — Сейчас (с учетом действующих норм и правил) только на 65 остановках могут быть размещены нестационарные объекты. Таким образом, для предоставления возможности предпринимателям — потенциальным участникам концессии — содержать за счет остановок с нестационарными объектами все «умные остановки», в соответствии с распоряжением мэрии, было принято решение в перечень объектов по концессионному соглашению добавить локации не из гостевых маршрутов, но с возможностью установки нестационарных объектов. Сейчас рассматривается пропорция: из 250 «умных остановок» 156 — с теплым блоком (нестационарным объектом) и 94 — без теплого блока (без нестационарного объекта).

По информации мэрии, в рамках реализации первого этапа проекта «Умные остановки» планируется обустроить 250 остановочных пунктов (из 1539 имеющихся в городе).

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