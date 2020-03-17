Мэрия вынудила предпринимателей выйти на улицу

В ПКиО «Березовая роща» состоялся митинг предпринимателей, владеющих нестационарными торговыми объектами на остановках общественного транспорта, и их работников. В акции приняли участие около 600 человек. Об этом Infopro54 сообщили присутствующие на митинге сотрудники полиции. Поводом для протестного мероприятия стало «сворачивание» деятельности киосков, расположенных на остановках, в первую очередь, гостевых маршрутов в преддверии проведения Молодежного чемпионата по хоккею. Предпринимателям отвели срок до конца года, после этого они должны покинуть насиженные места и объекты забрать. Напомним, в середине прошлого года горсовет принял решение о предоставлении этим коммерсантам так называемых компенсационных мест, однако данное решение городской властью так и не было реализовано. Сейчас предприниматели опасаются за сохранность своего бизнеса и за то, что несколько тысяч их сотрудников окажутся без работы.
При этом, как напоминают предприниматели, многие из объектов, предполагаемых к сносу, в свое время были созданы именно из-за того, что у мэрии не было финансовой возможности организовывать и содержать остановочные пункты.
— В бизнесе малоформатной торговли я с 1998 года, — рассказывает предприниматель Андрей Трошкеев. — У меня три комплекса в Кировском и Ленинском районах. Построены с нуля. Комплексы подлежат сносу в пользу концессионера. Непродление договоров повлечет не только ликвидацию моего бизнеса, останутся без работы продавцы. Как они будут выплачивать кредиты? Как и я буду исполнять свои ипотечные обязательства, воспитывать детей? Кроме как рейдерским захватом бизнеса все происходящее не могу назвать.
— Если концессия будет реализована, мы уже знаем, кто нам предложит в аренду эти места и на каких условиях, — говорит представитель ООО «Подорожник» Наталья Орденко. — Наши предприятия станут убыточными. В нашей компании много сотрудников, которые воспитывают детей, ухаживают за пожилыми родственниками, много сотрудников предпенсионного и пенсионного возраста. Единственные кормильцы в семьях могут потерять стабильный доход. Дайте нам возможность самим сделать город привлекательным и сохранить свои рабочие места.
Тревогу владельцев бизнеса, как уже было сказано, разделяют и их работники, тоже принявшие участие в митинге.
Попытки «полюбовно» решить с мэрией вопрос сохранения бизнеса, по словам коммерсантов, успеха не возымели.
Бесполезными оказались и попытки обратиться лично к главе города.
— Мы многократно обращались к мэру с просьбой организовать личную встречу, — говорит вице-президент Ассоциации малоформатной торговли Наталия Кошелева. — Возможно, он считает, что проще снести все объекты? Возможно, он считает, что необходимо лишить бюджет города платежей от аренды, которых более 300 млн рублей? Встречи мы не дождались. Руководители профильных департаментов сказали: «Мэр устал с вами встречаться». Когда он смог устать? Нам было сказано: «Вывозите свои объекты хоть на дачу». Это смешно? Как можно смеяться над бедой новосибирцев? Наш митинг спровоцирован сотрудниками мэрии, не желающими решать вопрос конструктивно.
— Например, Калининград, — говорит она. — В 2018 году там проходил Чемпионат мира по футболу. И ни один предприниматель там не пострадал. Если объект нужно было перенести, предоставляли компенсационные места. Договоры аренды заключаются на 25 лет. Более того, там урегулирован внешний облик объектов. Там очень красивые объекты, в том числе рядом с историческими зданиями. Почему бы в нашем городе не брать лучшие практики из других регионов?
При этом, по словам вице-президента ассоциации, даже до предполагаемого чемпионата в Новосибирске со стороны городской власти не было порядка в урегулировании внешнего облика объектов.
— Нам говорят: «У вас было время привести объекты в соответствие», — рассказывает Кошелева. — В соответствие с чем? В одной администрации требуют, чтобы все объекты были оранжевыми, в другой — зелеными, и так далее. Где единые правила, которые существуют в других городах? Более чем за 20 лет такой документ так и не был разработан.
В конце акции протеста ее участники приняли резолюцию, в которой отразили свои требования к городскому руководству.
— Направить мэру Новосибирска требования о прекращении сноса НТО и расторжения договоров аренды, включении в схему НТО объектов, установленных до 2010 года при наличии заключенных ранее договоров аренды, разработке программы развития НТО с учетом задач по увеличению числа занятых в данном сегменте, совместной с предпринимательским сообществом программе модернизации устаревших НТО, прекращении монополизации рынка НТО, предоставлении преимущественных прав на продление договоров, предоставлении компенсационных мест, — говорится в тексте резолюции.
— Муниципалитет не планирует досрочно расторгать договоры аренды земельных участков, — говорит Витухин. — В случае предоставления участка до марта 2015 года и отсутствия возражений мэрии по использованию его арендатором договоры возобновляются на неопределенный срок в силу ст. 621 Гражданского кодекса РФ. Вопрос законности применения данной нормы ГК РФ к аренде земельных участков в настоящее время находится на рассмотрении прокуратуры, УФАС по Новосибирской области, судов. В городе 3,4 тысячи мест размещения нестационарных объектов. У нас нет планов уменьшить это количество.
Кроме того, по словам чиновника, вводятся дополнительные концессионные места на негостевых маршрутах, которые могут содержать желающие предприниматели.
— Планируется установить 250 остановочных павильонов, из них 159 входят в проект гостевых маршрутов, — сообщает Витухин. — Сейчас (с учетом действующих норм и правил) только на 65 остановках могут быть размещены нестационарные объекты. Таким образом, для предоставления возможности предпринимателям — потенциальным участникам концессии — содержать за счет остановок с нестационарными объектами все «умные остановки», в соответствии с распоряжением мэрии, было принято решение в перечень объектов по концессионному соглашению добавить локации не из гостевых маршрутов, но с возможностью установки нестационарных объектов. Сейчас рассматривается пропорция: из 250 «умных остановок» 156 — с теплым блоком (нестационарным объектом) и 94 — без теплого блока (без нестационарного объекта).
По информации мэрии, в рамках реализации первого этапа проекта «Умные остановки» планируется обустроить 250 остановочных пунктов (из 1539 имеющихся в городе).
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