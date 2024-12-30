От сумы и от тюрьмы: кто из новосибирских чиновников угодил за решётку в 2024 году

Уходящий год оказался богатым на уголовные дела, возбуждённые в отношении чиновников из Новосибирской области. Фигурантами становились главы департаментов, министерств и даже руководители госкорпораций. Арест за арестом, обвинением за обвинением, казённые браслеты и СИЗО — от кого из власть имущих отвернулась Фортуна в 2024 году — в обзоре Infopro54.

В марте 2024 года новость о задержании и аресте министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова прогремела как гром среди ясного неба. Чиновника обвинили в превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими. По версии следствия, Архипов неправомерно отказался от требования уплаты банковской гарантии, выданной компании «Экология-Новосибирск» для работы в качестве мусорного регоператора, в результате региональный бюджет не досчитался 220 млн руб. Кроме того, в июле 2018 года, не имея на то полномочий, чиновник подписал с АО «Экооператор» договор о предоставлении бюджетных средств. Зная, что фирма проиграла в конкурсе на присвоение статуса регионального оператора и не может осуществлять деятельность, для которой была создана, он тем не менее выделил ей 10 млн руб. Для возмещения предполагаемого ущерба было арестовано имущество как самого Дениса Архипова, так и его близких. Под арестом находятся: апартаменты, дом, земельный участок, автомобили Toyota и Mitsubishi, а также банковские счета.

Также в марте был арестован экс-начальник департамента транспорта мэрии Новосибирска Константин Васильев. Бывшего чиновника обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, Васильев перечислил МУП «Метро МиР» 48 млн рублей в счёт предоставления субсидии для разработки проектно-сметной документации на строительство дороги по улице Доватора к Плющихинскому жилмассиву. В дальнейшем, зная, что работы не выполнены, подписал отчет о целевом и эффективном использовании субсидии, содержащем недостоверные сведения. Следствие полагает, что своими действиями чиновник нанес ущерб городскому бюджету в размере 48 млн рублей.

Стоит отметить, что колесо правосудия закрутилось, когда в начале года местный житель подал в отношении бывшего чиновника жалобу в прокуратуру о том, что строительство дороги-дублера к жилмассиву «Плющихинский» не ведётся. После проверки по поручению заместителя генпрокурора России Васильев был задержан, в отношении него было возбуждено уголовное дело, санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.

В начале июня стало известно о задержании экс-главы департамента мэрии Виталия Витухина. Его обвинили в злоупотреблении полномочиями и препятствовании предпринимательской деятельности. Первое уголовное дело связано с частью Заельцовского кладбища, незаконную продажу которого вменяют экс-чиновнику, второе — с ларьками в микрорайоне МЖК: фигурант якобы мешал их строительству. Осенью в отношении Витухина возбудили третье уголовное дело — оно связано с ремонтом муниципальных бань. Ему вменяют причинение ущерба городскому бюджету в размере 28 миллионов рублей.

В октябре в отношении Виталия Витухина появилось новое уголовное дело, связанное с организацией преступного сообщества. По информации областной прокуратуры, чиновник имел сведения о работе семи кладбищ: «Северном», «Клещихинском», «Заельцовском», «Инском», «Чемском», «Южном» и «Гусинобродском». В период с 1 декабря 2016 года по 6 ноября 2019 года Витухин создал преступное сообщество и привлёк к его участию знакомого, после чего они «подтянули» в шайку ещё несколько человек из числа своих знакомых и сотрудников кладбищ. Как сообщили в прокуратуре, члены сообщества пришли на каждое из кладбищ и высказали сотрудникам требование о сборе и передаче денег в качестве взятки. В дальнейшем сумму планировалось отдать главе департамента.

— В случае отказа от выполнения указанных требований члены ОПС заверили сотрудников кладбищ о наступлении для них негативных последствий по службе, в том числе их увольнении и перемещении для осуществления трудовой деятельности на отдалённые от их места жительства кладбища, — объяснили в прокуратуре.

Деньги от сотрудников кладбищ собирались исходя из среднего количества захоронений в месяц. Кроме того, «рэкетиры» вели сбор средств, вырученных от продажи оградок, контроль за количеством захоронений. По данным следствия, в период с декабря 2019 года по май этого года глава департамента получил через посредника взятку в общей сумме не менее 15,9 миллиона рублей. Новое дело в отношении экс-чиновника включает в себя сразу несколько уголовных статей: создание преступного сообщества, получение взятки должностным лицом через посредника, участие в преступном сообществе и посредничество во взяточничестве.

Еще одна влиятельная персона попала под прицел силовиков в июне этого года — им стал экс-гендиректор АО «Корпорация развития Новосибирской области» Александр Зырянов. По версии следствия, он и руководитель ПЛП Александр Гоманов получили от двух бизнесменов услуги на сумму свыше 9,5 миллиона рублей. Летом Зырянова суд отправил в СИЗО. А уже к концу года общий размер взяток, вменяемых ему, превысила 15 миллионов рублей. Как заявил глава отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры региона Алексей Тивяков, на счету у бывшего руководителя «Корпорации» четыре эпизода преступлений, один из которых — покушение на получение взятки.

К слову сказать, сам Александр Зырянов вину не признает.

— Он свою вину не признает, это его право — защищаться любым доступным способом, в том числе давать показания, не давать, а если давать — то не признавать свою вину и предоставлять версию в свою защиту, — сказал прокурор в пресс-центре ТАСС.

В начале октября в Новосибирске были задержаны руководители ООО «СпецТрансСтрой» Сергей Арапов и Виталий Сукач, в отношении которых после проверки прокуратуры и УФСБ были возбуждены уголовные дела. Они обвиняются в хищении на госзаказах на 130 млн рублей. По версии следствия, злоупотребление Араповым полномочиями при реконструкции лабораторного корпуса ФБУН ГНЦ «Вектор» привело к хищению 43 млн бюджетных средств. Глава компании и его зам Сукач также обвиняются в мошенничестве по факту хищения 87 млн рублей бюджетных средств при строительстве объекта в рамках нацпроекта «Чистая вода» в городе Татарске.

Судебные решения по всем возбужденным в этом году уголовным делам против чиновников ожидаются в 2025-м.