Клиника НИИТО способна возобновить работу в полном режиме

— В истории конфликта вокруг НИИТО интересный поворот: конкурсный управляющий, в случайном порядке выбранный судом, решил продолжить хозяйственную деятельность обанкроченной частной клиники, на имущество которой претендует одноименное ФГБУ.

Государственная клиника ФГБУ ННИИТО и частная АНО «Клиника НИИТО» родственные организации. Сейчас первая является единственным учредителем второй. Так было не всегда. Это последствие уголовной истории, тянущейся с 2017 года. Можно сказать, что суть длящегося конфликта в намерении перевести в госсобственность 10-этажное здание АНО, построенное на деньги частных инвесторов, вместе с оборудованием, используемым клиникой.

Последствия истории таковы, что бывший руководитель ФГБУ Михаил Садовой, активно сотрудничавший со следствием, получил по итогам двух уголовных дел, рассмотренных в особом режиме без исследования доказательств, два реальных срока и уже их отбыл.

Дела против других фигурантов, не признавших вину, находятся в тупике. Один находится за границей с туманными перспективами возвращения, одна из обвиняемых не явилась в судебные заседания, одна переживает тяжёлые последствия инсульта, а ещё ради одной начинать процесс смысла нет.

Здание и оборудование, вокруг которых идёт спор, решением следователя переданы на хранение (фактически — в использование) ФГБУ. Но теперь расклад может поменяться.

22 мая собрание кредиторов АНО НИИТО решило обратиться в Арбитражный суд Новосибирской области с ходатайством о введении внешнего управления сроком на 18 месяцев. Арбитражным управляющим вроде избрали Максима Николаева. Но впоследствии временный управляющий Татьяна Болотова пересчитала количество голосов и пришла к выводу, что решение по кандидатуре арбитражного управляющего собранием кредиторов не было принято.

25 мая суд признал частную клинику банкротом и ввёл процедуру конкурсного производства. Обязанности конкурсного управляющего были временно возложены на Болотову. При этом суд решил, что кандидатура конкурсного управляющего будет определена методом случайной выборки. Болотова держала курс на прекращение хозяйственной деятельности АНО. Она оперативно разослала всем сотрудникам АНО уведомления о предстоящем увольнении.

Сворачивание работы клиники было созвучно позиции руководителя ФГБУ Андрея Корыткина. Собственно, здесь и объяснение, как так вышло, что клиника стремительно пролетела мимо внешнего управления сразу в конкурсное.

«Из финансового состояния клиники следует, что восстановить её платежеспособность невозможно, и она не сможет полностью погасить задолженность перед кредиторами», — сказано в официальном комментарии пресс-службы ФГБУ, опубликованном сайтом «ИнфоПро54» 30 мая. При этом в государственной клинике были готовы принять на себя весь объём обслуживания пациентов и принять на работу сотрудников, рассчитывая, по-видимому, тем самым застолбить за собой имущество АНО, хотя с точки зрения закона прямой взаимосвязи тут не видно.

У ФГБУ, как единственного учредителя АНО, есть прямая заинтересованность «рулить» банкротством последней. Помимо упомянутых притязаний на здание и оборудование, есть ещё риск субсидиарной ответственности перед кредиторами. Не справится ФГБУ — субсидиарка может лечь на бюджет Министерства здравоохранения РФ. Это весьма скандальный вариант, чреватый для карьеры руководства ФГБУ.

13 июня суд утвердил в статусе конкурсного управляющего АНО Марию Емельянову, члена ассоциации «Сибирская гильдия антикризисных управляющих». В течение недели выбранная случайным образом Емельянова провела первичный анализ состояния клиники. Разобравшись в объёме госзадания, в количестве обслуживаемых и планируемых к обслуживанию пациентов, управляющая пришла к выводу о невозможности прекратить оказывать медуслуги. Финансовые показатели работы АНО по итогам 2022 года показали, что продолжение хозяйственной деятельности может улучшить положение клиники. На основе этого Емельянова решила аннулировать ранее розданные уведомления о предстоящем сокращении и возобновить работу предприятия в полном объёме.

Напомним, что с конца 2017 года, когда из-за уголовного дела в ННИИТО сменилось руководство, в клинике, учреждённой институтом, случилось немало странного. Менялись учредители-физлица и руководители, партнёры и поставщики. Одно время клиника вступила в открытый конфликт со своим создателем в лице ФГБУ, объявив об угрозе рейдерского захвата с последующим закрытием. Под «рейдерами» подразумевалась администрация ННИИТО. Прошло время, страсти поутихли, а пророчество сбылось: институт полностью завладел клиникой. Которая не платила за аренду и не рассчитывалась с частью поставщиков. В первую очередь, за бортом расчётов оказались компании, связанные с уголовным делом. Возможно, кто-то предполагал, что всех причастных к истории посадят и долги сами собой обнулятся.

Упрощённо говоря, благодаря уголовному делу государство получило в фактическое пользование здание, оценённое в 1,2 млрд рублей, плюс медицинское оборудование. Директор ФГБУ Андрей Корыткин открыто заявлял о намерении завладеть имуществом, построенным за счёт частных инвесторов — поставщиков института. Следователь в постановлении о передаче имущества назвал ФГБУ «фактическим собственником». Но юридически это чужая собственность, и национализировать её, либо принять в дар, либо изъять ещё каким-то способом без нарушения закона и без сопутствующих налоговых издержек не получится. Счёт может пойти на сотни миллионов.

У конкурсного управляющего своя ответственность и свои приоритеты. Представления неких людей о справедливости в отношении государственной клиники императивом в данном случае не являются. Емельянова должна принимать отношения в интересах кредиторов, задолженность перед которыми, по разным источникам, оценивается более чем в 600 млн рублей. Продолжение работы АНО для Емельяновой тоже не цель, а средство. Интересы ФГБУ здесь вторичны, поэтому риск привлечения госструктур к субсидиарке растёт.

Ранее редакция рассказывала о том, как в Новосибирске выселяют клинику с пациентами.