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Корейские и китайские автомобили получили карт-бланш

  • 12/03/2022, 10:00
новости Новосибирска
По оценке экспертов, к лету они могут занять более 50% на российском авторынке.

Эксперты Банкавто проанализировали статистику Ассоциации Европейского Бизнеса по продажам новых автомобилей в феврале. Как и ожидалось, рынок в последнем месяце зимы сохранил тренд снижения восьмой месяц подряд: в феврале по сравнению с этим же месяцем прошлого года общие продажи новых машин сократились на 4,8% до 114,3 тыс., за январь-февраль падение составило 4,3% (206 тыс.).

На февральской статистике при этом не успели отразиться геополитические потрясения: в марте и ближайших месяцах ситуация на рынке может серьезно измениться в связи с возможной заморозкой бизнеса в России западных автомобильных компаний и ажиотажного спроса на фоне растущих цен.

Lada вниз, китайцы вверх

Среди топ-10 ведущих брендов высокое падение в феврале показал бренд Lada (-21%, 22,3 тыс.), который продолжает переживать серьезные проблемы с поставками компонентов на свои заводы.

Продолжают проседать в продажах марки концерна Volkswagen, который в феврале не смог наладить устойчивые поставки своей продукции в автосалоны: реализация автомобилей марки упала на 18% (до 5,6 тыс.), по той же причине рухнули продажи у  Skoda — на 23% (до 5,4 тыс.).

На этом фоне в последнем месяце зимы более устойчивыми выглядели продажи корейских производителей: Kia сократила продажи на -9% (15 тыс.), а Hyundai и вовсе только на -1% (13,7 тыс.). Неплохие результаты показала и французская марка Renault —+2% (10,3 тыс.).

Как и ранее, агрессивно наращивают темп на российском рынке китайские бренды: Haval в феврале удалось поднять реализацию на внушительные 65% (до 3,5 тыс.). Другие китайские автомобильные компании также существенно увеличили сбыт: Chery увеличила сбыт своей продукции на 45% (до 2,9 тыс.), Geely — на 82% (до 2,1 тыс.). При этом если учитывать продажи Cherry вместе с суббрендом Cheryexeed, то марка прибавила в феврале 83%, реализовав 3,9 тыс. а/м.

Что касается других компаний среди топ-25 рынка, то обращает на себя внимание, что в феврале сумела стабилизировать продажи Toyota (-1%, 7,5 тыс.). Также очевидно, что в начале года наблюдается всплеск спроса на легкие коммерческие автомобили: российский ГАЗ поднял продажи на 17% (3,7 тыс.), внушительно выросла со своими LCV марка Ford (+65%, до 1,7 тыс.), а российский УАЗ сумел прибавить 7% (1,6 тыс.).

Среди самых популярных автомобилей второй месяц подряд лидирует корейская модель Kia Rio, продажи которой хоть и снизились на 10%, однако смогли удержать первую строчку (7,8 тыс. шт.). При этом на второе место вырвался другой «кореец», Hyundai Solaris, который нарастил выдачу клиентам на 31% (до 7,2 тыс.) и обогнал ранее лидировавшую Lada Vesta, нажавшую в феврале на педаль тормоза: продажи модели упали на 18%, до 7,1 тыс. а/м.

Санкционное давление

Резкое изменение геополитической ситуации в конце февраля не успело оказать сильного влияния на февральскую статистику авторынка. Но уже по итогам марта мы увидим существенные изменения расстановки сил на российском автомобильном рынке.

Волна санкционных ограничений докатилась до автомобильной индустрии. Ряд компаний заявили о приостановке поставок продукции и производства в России. Некоторые из них не скрывают политических мотивов, но часть игроков ведет себя более осторожно, объясняя паузу в бизнесе необходимостью оценить новую экономическую реальность.

Среди компаний, которые «включили стоп-сигналы» для российского рынка, сейчас числятся: Audi, BMW, Daimler Truck, Ford (коммерческие автомобили), General Motors, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz, Porsche, Volkswagen, Volvo, Skoda. В силу глубокой интеграции в российскую экономику от громких заявлений о бойкоте воздержались французские марки — прежде всего Renault.

А корейские и китайские автомобильные концерны в свою очередь публично объявили, что они находятся вне санкций по отношению к России. По итогам февраля доля корейских автопроизводителей составляла 25% от российского авторынка, китайских — порядка 9%. Долю компаний, которые приостановили свою деятельность в России по итогам февраля, можно оценить на уровне 20%.

При этом при условии усиления санкционного давления и в случае, если западные автопроизводители примут решение участвовать в экономическом бойкотировании России, уже к лету можно будет ожидать заметный рост доли продаж корейских и китайских автомобилей, которая при возможности наращивать поставки к июню может превысить 50% при пессимистичном сценарии приостановки продаж автомобилей западными марками. При оптимистичном сценарии возобновлении поставок машин большинством западных компаний на российский рынок доля корейских и китайских автомобилей может составить 40 – 45%.

Lada в сложной ситуации

Что касается ведущего российского автопроизводителя, то он продолжает оставаться в сложном положении. Прежде всего у компании не получается обеспечивать бесперебойную поставку автокомпонентов на свой производственный конвейер, что обусловило остановки конвейеров в феврале и в начале марта. Перебои поставок компонентов связаны не только с традиционной проблемой нехватки чипов, но и политическим демаршем некоторых иностранных производителей автомобильных деталей (того же Bosch), которые могут уйти из России.

При этом на фоне нехватки автомобилей в розничных сетях АвтоВАЗ особенно активно поднимает цены на свою продукцию. Так, с первого марта более чем на 10% повышены официальные расценки на всё семейство Lada Vesta и Lada Largus.

В связи с названными трудностями продажи Lada в России в марте продолжат падать, но в более долгосрочной перспективе, справившись с производственными проблемами, Lada может не только восстановить падение продаж, но и увеличить своё присутствие на рынке в случае, если западные автомобильные концерны продолжат бойкот.

Дефицит на взлете

В ближайшие месяцы потребителей будет ждать усиление дефицита новых машин на автомобильном рынке. Помимо санкционной составляющей важным фактором является падение курса рубля, из-за чего розничные цены на автомобили уже скакнули вверх. В ожидании дальнейшего роста цен и с целью сохранить обесценивающиеся в период финансовой турбулентности накопления потребители спешно раскупали в феврале имеющиеся в наличии автомобили.

Однако прогнозы того, что склады автодилеров вскоре совсем опустеют, можно называть преувеличенными. Во-первых, большинство дилерских сетей не заинтересованы в том, чтобы в одночасье оказаться без складских запасов. Они стремятся к сохранению стабильных продаж в ближайшие месяцы, чтобы иметь возможность получать устойчивые финансовые поступления от новых покупателей. Во-вторых, покупательский спрос уже демонстрирует некоторое снижение на фоне «неприлично» выросших ценников на новые автомобили. Не придаст динамики рынку и резко выросшие ставки по автокредитам на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Центробанка.

Так что решение проблемы дефицита автомобилей в обозримом будущем не предвидится, а цены продолжат расти. Кроме того, геополитическая напряжённость в ближайшие месяцы точно не прибавит стабильности рынку. В любом случае март покажет, в какую сторону качнется маятник весов при распределении долей на рынке. И кто в итоге выиграет. Да и у России еще остались рычаги влияния на мировой автопром. Наша страна является крупнейшим мировым поставщиком палладия в мире (40% рынка) наравне ЮАР (до 38%) и Канадой (около 9%), и в случае ухудшения геополитики вполне может ограничить экспорт металла, необходимого в производстве полупроводников.

Банкавто (Bankauto.ru) — цифровая платформа для автомобилистов. В каталоге на сегодня представлены уже более 20 тыс. автомобилей 40 брендов по новым машинам и 70 брендов — по авто с пробегом. Услуги платформы доступны в 40 регионах России. С проектом сотрудничают более 350 дилерских центров по всей стране.

Материал предоставлен Банкавто

Фото pixabay.com — Bilderandi

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Рубрики : Экономика Общество Транспорт

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : корейские автомобили китайские автомобили бизнес авторынок


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