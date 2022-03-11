Госзакупки перевели в закрытый режим. Хочешь участвовать — заявляй о себе

— Николай Борисович, с чем, по вашему мнению, связано решение о проведении госзакупок в закрытом формате? Судя по сайтам торгов, их количество в публичном доступе уже резко сократилось.

— В связи со сложившейся ситуацией предприниматели могли попасть между двух огней: возникает конфликт между принципами прозрачности и эффективности закупок. Чтобы этого избежать, правительство РФ в срочном порядке приняло ряд нормативно-правовых актов. Среди которых есть в том числе и проведение торгов по закрытым процедурам, то есть информация по уже объявленным процедурам может не публиковаться (согласно ПП РФ №301 от 06.03.2022). Это решение позволит нашим предпринимателям, поставщикам, выигравшим контракты (договоры), снизить риски санкций от иностранных государств.

Кроме того, в целях обеспечения интересов предпринимателей и соблюдения эффективности закупок последующие закупки заказчиков также могут публиковаться путем закрытых процедур.

Еще одно изменение касается медизделий и лекарственных препаратов. Увеличены предельная цена контракта и годовой объем при закупке отдельных наименований медицинских изделий (по ПП РФ 297 от 06.03.2022) путем электронного запроса котировок, а также новые основания закупок у единственного поставщика, в том числе лекарственных препаратов, в соответствии со ст.8 46-ФЗ от 08.03.2022. Эти корректировки позволят ускорить закупку и обеспечить потребности медучреждений.

Очень важное изменение, также прописанное в 46-ФЗ, — это возможность вносить изменения в существенные условия контрактов (в соответствии со ст. 8 46-ФЗ от 08.03.2022 — срок, предмет, цена закупки). К примеру, если был заключен контракт на технику, которая попала под санкции, то теперь можно вносить изменения, раньше такие условия поменять было невозможно. Сейчас по соглашению сторон есть возможность вносить изменения в текущие контракты.

— Речь идет только о сроках поставки по контракту или еще и об удорожании объекта закупки, какой-то замены на альтернативный?

— Закон принят 8 марта. Пока никаких комментариев и пояснений от Минфина РФ не было, но, по мнению экспертов, речь может касаться и объекта закупки, и сроков поставки.

— По какому принципу осуществляются закрытые торги?

— Они реализуются на специальной площадке, к которой необходим специальный доступ. Информация о проведении процедуры носит уведомительный характер от заказчика конкретному участнику, то есть приглашение к участию в торгах приходит от заказчика непосредственно компании.

— А как в ситуации проведения закрытых торгов может реализоваться призыв представителей власти к бизнесу о более тесном сотрудничестве с государством? Если информации о торгах в публичном пространстве не будет, как компании о ней узнают, чтобы попытаться начать работать по госконтрактам?

— Любой бизнес знает своих потенциальных клиентов, мониторит их деятельность. Чтобы сотрудничать с госкомпаниями, предприниматели сейчас должны информировать заказчиков о том, что они готовы участвовать в потенциальных закупках в ближайшем горизонте, предоставлять информацию о себе и своих возможностях. То есть инициативная роль — за предпринимателями. Иначе о них не узнают и могут обойти.

Но еще раз подчеркну — это вынужденная мера. Да, есть ряд ключевых принципов контрактной системы. Один из них — принцип обеспечения прозрачности информации о закупочной деятельности заказчиков, который, возможно, играет не в пользу бизнеса, так как при контракте на несущественную сумму предприниматели могут лишиться иностранного поставщика или техники.

Если заказчик будет отправлять приглашения только российским производителям, то мы получим эффект импортозамещения.

— Какова вероятность, что госкомпании будут работать с новыми поставщиками, если есть проверенные цепочки, созданные за прошлые годы?

— Сложно ответить на этот вопрос. На месте заказчика мне, к примеру, было бы эффективнее работать с проверенным кругом участников. Но закон прописывает, что заказчик должен оценивать рынок, изучать коммерческие предложения и на их основе формировать начальную максимальную цену контракта. Кроме того, контроль за торгами сейчас ужесточается — и ответственность за недобросовестные и неэффективные действия заказчика очень серьезная. В такой ситуации, считаю, госзаказчики не будут отказываться от новых, потенциально благонадежных участников. Тем более что механизмов их проверки сейчас достаточно.

— А готовы ли предприниматели наращивать темпы работы с государством через госзакупки?

— Судя по статистике участия компаний и падению цен на торгах, которые наблюдались до текущей ситуации, рынок госзакупок очень конкурентен, и предприниматели участвуют в торгах с большим интересом.

В феврале-марте 2022 года мы наблюдаем падение активности на госзакупках как со стороны заказчиков, так и со стороны поставщиков. Это логично, потому что непонятна ценовая политика по исполнению контракта, логистика поставок, возникают вопросы с объектами контракта и т. д. Неизвестных факторов сейчас слишком много.

— В каких сферах система госконтрактов сейчас будет работать наиболее активно?

— На мой взгляд, самые перспективные направления — в рамках нацпроектов. В том числе здравоохранение, строительство дорог, демография — то, на что сейчас выделяется большое финансирование.

— Зачем закрывать торги по строительству дорог?

— Если уходить в уровни кооперации, то все упирается в технику. Поставщики могут пострадать от санкций при закупке дорожной техники, она у нас в основном импортная. У некоторых компаний техника находится в лизинге. В этих форматах может возникнуть какое-то давление на исполнителя контракта. То же самое касается поставщиков медицинской техники для учреждений здравоохранения.

— Каких заказов на торгах следует ожидать от госкорпораций?

— Для них сегодня самая большая проблема — это закупка программного обеспечения и техники. По моей информации, большие контракты по технике на днях были свернуты. Возможно, сейчас проходят закрытые процедуры, что вполне понятно, так как некоторые компании ввели санкции против России. Также на закрытых торгах этой категории заказчиков, скорее всего, идет активная закупка техники.

Кстати, новые контрагенты вполне могут зайти на рынок техники. Не исключаю, что вскоре на торгах будет появляться больше товаров из стран Таможенного союза.

— Могут ли в числе участников остаться иностранные компании? Даже те, которые заявили, что уходят из России. Если торги проходят инкогнито, то в публичном пространстве информация об этом не появится…

— Здесь заказчик сам выбирает перечень участников, которые будут принимать участие в этой закупке. Оно может быть отправлено компании, аффилированной с иностранным бизнесом. Об этом никто не узнает. Если площадки не будут взломаны.